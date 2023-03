Yu-Gi-Oh! Cross Duel sera abandonné par Konami à la rentrée

Suite à un faible intérêt des joueurs pour l'expérience mobile à quatre joueurs, les serveurs de Yu-Gi-Oh! Cross Duel vont fermer d'ici les prochains mois.

Le lancement de Yu-Gi-Oh! Cross Duel sur iOS et Android en septembre 2022 a apporté un changement radical par rapport à la formule de jeu traditionnelle de la licence Yu-Gi-Oh!. Cross Duel se caractérise par des duels endiablés à quatre joueurs, dans lesquels chaque joueur envoie ses monstres dans différentes voies pour attaquer ses adversaires, tout en posant des pièges pour perturber les autres joueurs. Ce propose également une nouvelle mécanique dans laquelle les joueurs peuvent changer le type de leurs cartes monstre, ajoutant ainsi des effets spéciaux à leur deck. Néanmoins, le gameplay unique de Yu-Gi-Oh! Cross Duel n’a pas suscité l’enthousiasme des fans, notamment à cause d’une mécanique gacha qui privilégie beaucoup trop le pay-to-win.

We would like to express our deepest gratitude to the Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL community for its wonderful support. It is with heavy hearts that we announce that we will be ending service at 05:00 (UTC) on Monday, September 4, 2023.https://t.co/4Q5YCPVQJh#YuGiOhCROSSDUEL pic.twitter.com/Nev5YV9oEw

— YGOCrossDuel (@YGOCrossDuel) March 28, 2023