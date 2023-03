Yu-Gi-Oh! Duel Links : une campagne dédiée aux 25 ans du jeu de cartes

Pour le 25ème anniversaire du célèbre JCJ de Konami, les joueurs de Yu-Gi-Oh! Duel Links sur mobiles et PC peuvent obtenir divers bonus spéciaux.

En se connectant à Yu-Gi-Oh! Duel Links, les duellistes du monde entier ont accès pendant une durée limitée à la campagne célébrant le 25ème anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! qui permet de mettre la main sur des bonus spéciaux comme les éditions en rareté brillante prismatique de la Magicienne des Ténèbres et du Cylindre Magique. Ces cartes particulièrement appréciées par les fans de la licence sont également à l’honneur sur le nouveau tapis de jeu et les nouvelles protections de carte.

Celebrate the Yu-Gi-Oh! Card Game 25th Anniversary with #YuGiOhDUELLINKS rewards!

Apologies for incorrect information in our last post – we’re giving away Tickets (UR Dream Ticket, UR Ticket, SR Ticket, Character Unlock Ticket), Gems, Cards, and more.

See in game for details. pic.twitter.com/MPr64atb8U

— Yu-Gi-Oh! Duel Links (@YGO_DL_Official) March 17, 2023