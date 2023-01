Yu-Gi-Oh! Duel Links : sixième anniversaire et 150 millions de téléchargements

Le sixième anniversaire de Yu-Gi-Oh! Duel Links est célébré avec une nouvelle campagne et des bonus de connexion spéciaux.

Pour le sixième anniversaire de Yu-Gi-Oh! Duel Links sur PC via Steam et les smartphones/tablettes sous iOS/Android, l’éditeur japonais Konami lance une nouvelle campagne qui offre aux joueurs la carte piège Force de Miroir dans version Legend Foil ainsi que divers bonus de connexion spéciaux comme un bonus de 1000 Gemmes, un ticket de rêve UR (brillant), un ticket de rêve SR (brillant), trois tickets UR (prismatique, brillant, normal), trois tickets SR (prismatique, brillant, normal) – offerts sur 8 jours -, un ticket de compétence, un ticket pour débloquer un personnage, un tapis de jeu et des protections, ainsi que 20 packs de cartes (dix packs de la 43ème Mini BOX et dix packs de la 44ème Main BOX).

A noter que la carte piège Force de Miroir affiche désormais une nouvelle animation :

Lorsqu’un monstre de l’adversaire attaque, Force de Miroir permet à un duelliste de détruire tous les monstres en position d’attaque sur le terrain adverse, ce qui en fait un ajout très puissant pour n’importe quel deck.

Plus de 150 millions de téléchargements

Plus de 77,7 milliards de cartes obtenues par les joueurs

Six milliards de duels

Plus de 80 personnages jouables comme Seto Kaiba, Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo ou encore Jack Atlas

Carte la plus utilisée en duels classés : Dragon Blanc aux Yeux Bleus