Xbox s’allie à Asus pour une console portable destinée à concurrencer la Steam Deck

Selon des informations, Asus collaborerait avec Xbox pour la création d'une console portable destinée à rivaliser directement avec la Steam Deck.

Une console Xbox portable en préparation

Selon des informations récentes, une console Xbox portable serait en cours de développement. Cependant, l’initiative ne viendrait pas directement de Microsoft, mais d’Asus qui serait en collaboration avec la géante de l’informatique pour livrer une console portable d’ici 2025.

Un pas en avant vers la convergence des jeux Xbox et Windows

Tom Warren, de la plateforme The Verge, a rapporté que Microsoft prévoit de développer une plateforme et un appareil Xbox pour rivaliser avec Steam Deck. Asus, de son côté, s’apprêterait à fabriquer une nouvelle console de jeux portable, baptisée « Project Kennan ». Jason Ronald, vice-président des appareils de jeux Xbox, a révélé à Warren que cette initiative s’inscrit dans un plan à grande échelle visant à combiner « le meilleur de Xbox et de Windows ensemble ». On peut donc s’attendre à ce que la console soit équipée d’un nouveau système d’exploitation qui facilite la lecture des jeux Xbox et PC.

Project Bayside : une interface unique pour tous les jeux

La plateforme, appelée « Project Bayside », servirait d’interface unique pour accéder à un catalogue de jeux, y compris sur la console portable en question, une console et sur un PC. Elle se rapprocherait de SteamOS de Valve, qui est maintenant disponible sur d’autres consoles portables, comme le futur modèle Lenovo Legion Go S.

Une collaboration prometteuse avec Asus

Le rapport souligne également qu’Asus serait l’un des partenaires de lancement, suggérant que ce n’est que le début de cette collaboration. Il a été noté que la console portable à venir « ressemblera indéniablement à ‘Xbox' », malgré le fait qu’Asus soit susceptible d’en être le fabricant. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à une touche guide Xbox et plus encore sur le dispositif.

Avec une arrivée prévue pour la seconde moitié de 2025, les détails restent encore flous. Cependant, étant donné le succès d’Asus avec ses consoles portables de jeux, le Steam Deck pourrait bien se trouver un nouveau concurrent de taille à l’horizon.