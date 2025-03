Une Xbox portable cette année et une nouvelle console similaire à un PC en 2027 ?

Selon les rumeurs, une version portable de la Xbox pourrait débarquer cette année, et une nouvelle console, comparable à un PC, serait prévue pour 2027.

Tl;dr Microsoft envisage de créer une console de jeu portable Xbox.

La nouvelle console pourrait arriver dans la seconde moitié de 2025.

Une nouvelle console Xbox, similaire à un PC Windows, pourrait également être en préparation.

Des rumeurs sur une console de jeu portable Xbox

Phil Spencer, le directeur de Microsoft Gaming, a exprimé son souhait de lancer une console de jeu portable Xbox. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, un récent rapport indique qu’une telle console pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

D’après Jez Corden de Windows Central, Microsoft collaborerait avec un fabricant de jeux PC non spécifié pour élaborer cette console portable « aux couleurs de Xbox ». Les sources de Corden affirment que ce dispositif, baptisé « Keenan », pourrait être lancé dans la seconde moitié de 2025.

Un design typiquement Xbox

Selon le même rapport, cette console portable aurait une esthétique indubitablement Xbox, « complétée par un bouton guide Xbox officiel et un design typique de Xbox », déclare Corden.

Ce dispositif serait plus orienté vers les PC, à l’instar des produits tels que l’Asus ROG Ally ou le Lenovo Legion Go S, qui fonctionnent tous deux sur Windows 11. La console portable Xbox serait donc susceptible de faire tourner des jeux localement, tout en prenant en charge le jeu en nuage via Xbox Game Pass. Quant à l’interface utilisateur du système, il pourrait s’agir d’un mode Xbox compact conçu pour une console de jeu PC portable.

Une nouvelle console Xbox en préparation ?

Le rapport de Corden mentionne également une potentielle nouvelle console Xbox. Selon ses sources, cette dernière serait plus proche d’un PC Windows, ce qui simplifierait le travail des développeurs lors du portage des jeux depuis le PC. Cette console pourrait offrir une compatibilité avec les anciens jeux Xbox et supporter des plateformes tierces comme l’Epic Games Store et Steam.

Aucune de ces informations n’est officielle, il convient de prendre tout cela avec précaution. Cependant, compte tenu des discussions continues de Spencer sur les jeux portables, il ne serait pas surprenant de voir une véritable console portable Xbox émerger dans un futur proche. Et si tel est le cas, il est certain que Microsoft n’a pas encore dit son dernier mot dans la course aux consoles de jeux.