xAI rachète Hotshot et se lance dans la course à la vidéo générative par IA

La startup Hotshot, spécialisée dans la génération vidéo par intelligence artificielle, rejoint xAI pour développer de nouveaux modèles concurrents à OpenAI et Google.

Tl;dr xAI intègre Hotshot pour renforcer ses capacités en vidéo générative par intelligence artificielle.

Hotshot s’était imposée avec ses modèles avancés et un pivot réussi vers la vidéo IA.

Ses technologies seront désormais développées sur l’infrastructure Colossus de xAI, tandis que la plateforme Hotshot ferme ses portes.

Elon Musk étend l’empire xAI avec l’acquisition de Hotshot

xAI, la société fondée par Elon Musk, vient d’annoncer l’acquisition de Hotshot, une startup californienne spécialisée dans les outils de génération vidéo par IA. Cette opération s’inscrit dans la volonté de xAI de renforcer son offre dans le domaine de l’intelligence artificielle, en particulier sur le segment en plein essor de la vidéo générative. Hotshot a été fondée par Aakash Sastry et John Mullan, et s’est fait connaître pour ses modèles performants de génération vidéo à partir de texte. Ce rachat pourrait accélérer le développement de fonctionnalités vidéo au sein de l’écosystème Grok, le chatbot propulsé par xAI. Elon Musk avait d’ailleurs évoqué la sortie prochaine d’un modèle « Grok Video » capable de générer des contenus visuels de nouvelle génération.

Hotshot : de la photo à la vidéo par IA

Initialement orientée vers la création et la retouche photo par intelligence artificielle, Hotshot a progressivement pivoté vers le développement de modèles de génération vidéo. En seulement deux ans, l’équipe de Hotshot a conçu trois modèles de fondation : Hotshot, Hotshot Act One et Hotshot-XL. Ces technologies permettent de transformer du texte en vidéos réalistes, ouvrant des perspectives dans les domaines de l’éducation, du divertissement ou encore de la communication. Grâce à ces innovations, la startup est parvenue à capter l’attention d’investisseurs influents tels que Lachy Groom, Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, et SV Angel. Malgré cette réussite, Hotshot n’a jamais communiqué le montant exact des levées de fonds réalisées avant son rachat.

Une intégration dans l’écosystème Colossus de xAI

Avec ce rachat, les équipes de Hotshot rejoignent xAI pour poursuivre leurs recherches sur Colossus, présenté comme le plus grand cluster informatique au monde. Ce partenariat permettra à Hotshot de bénéficier de moyens colossaux pour entraîner ses futurs modèles, avec une puissance de calcul inédite. Selon Aakash Sastry, cette nouvelle phase de développement pourrait transformer des secteurs clés comme l’éducation, le divertissement et la productivité à l’échelle mondiale. En intégrant Hotshot, xAI se positionne face à des concurrents comme OpenAI avec Sora, ou encore Google avec son modèle Veo 2, tous deux leaders dans la génération vidéo basée sur l’IA.

Un désintérêt grandissant pour les programmes pour enfants

Suite à l’annonce de son rachat, Hotshot a annoncé la fermeture progressive de ses services de création vidéo. Depuis le 14 mars dernier, la plateforme ne permet plus de générer de nouvelles vidéos. Les utilisateurs actuels disposent d’un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour récupérer les contenus qu’ils avaient créés. Cette décision marque la fin d’une première étape pour la startup, qui se concentre désormais sur ses nouveaux projets en collaboration avec xAI. La fermeture de Hotshot illustre la tendance actuelle du secteur, où les jeunes pousses innovantes sont intégrées à de plus grands groupes technologiques pour accélérer la recherche et le développement dans le domaine de l’intelligence artificielle.