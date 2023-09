X va désactiver ses Cercles le 31 octobre prochain. Une fonctionnalité pratique qui n'a pas rencontré le succès escompté.

Les utilisateurs de la plateforme X ne pourront bientôt plus rendre leurs publications visibles uniquement à un petit groupe de leurs proches. Le site que l’on connaissait encore il y a peu sous le nom de Twitter a en effet annoncé que les Cercles vont être désactivés à partir du 31 octobre. Les utilisateurs ne pourront plus ajouter de personnes à leurs Cercles ou créer de nouveaux posts limités à un petit groupe. Ils pourront cependant ou jours supprimer des personnes du groupe s’ils ne souhaitent plus que certains comptes puissent voir leurs anciennes publications limitées à ce groupe.

X va désactiver ses Cercles le 31 octobre prochain

En avril de cette année, des utilisateurs avaient découvert un bug qui exposait les tweets des Cercles à des utilisateurs qui n’en faisaient pas partie. Il s’est avéré que leurs posts étaient ainsi exposés à cause d’un problème de sécurité, l’un des nombreux soucis techniques survenus sur la plateforme depuis que l’entreprise a été rachetée par Elon Musk.

Une fonctionnalité pratique qui n’a pas rencontré le succès escompté

Toujours est-il que la société avait lancé ses Cercles en août 2022 après presque quatre mois de test. À la manière de la fonctionnalité “amis proches” d’Instagram, les Cercles permettent aux utilisateurs de partager leurs pensées avec des gens en qui ils ont confiance ou des gens qui partagent leurs centres d’intérêt sans les rendre visibles au monde entier. Une fonction parfaite pour celles et ceux qui s’inquiètent par exemple du harcèlement sur la plateforme ou qui ne souhaitent pas que leur compte soit totalement public. X avait déclaré il y a quelque temps que les utilisateurs ayant des Cercles avaient publié davantage, en moyenne, pendant la période de test, mais il semblerait que la fonctionnalité n’ait pas suscité suffisamment d’intérêt pour devenir indispensable sur le site.

Les Cercles de X / Twitter vont donc être désactivés le 31 octobre et ils devraient disparaître totalement très rapidement.