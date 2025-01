X se prépare à conquérir le marché mondial avec ses vidéos verticales

Après un lancement réussi aux États-Unis, le réseau social X déploie maintenant ses vidéos verticales dans des pays comme l’Inde, l’Australie et l’Europe.

Tl;dr X étend son fil de vidéos verticales à l’international, après un lancement réussi aux États-Unis.

La fonctionnalité est d’abord disponible sur iOS, avec un déploiement futur prévu pour Android.

Ce format vidéo permet à X de renforcer son modèle publicitaire en captant l’attention des utilisateurs.

Le virage vidéo de X continue

X poursuit son expansion en déployant son fil de vidéos verticales à une échelle mondiale. Ce changement, observé dans plusieurs régions, inclut des pays comme l’Inde, l’Australie et certains marchés européens. Le réseau social d’Elon Musk a confirmé à TechCrunch que ce déploiement était actuellement en cours. Cette nouvelle fonctionnalité est accessible via un onglet dédié dans l’application X, qui apparaît juste à côté du bouton Grok. Ce changement est une réponse directe à la popularité des vidéos verticales sur des plateformes concurrentes telles que TikTok et Instagram, qui ont su capter l’attention des utilisateurs grâce à ce format engageant.

Une priorité pour X et un produit iOS en avant

Le déploiement de la fonctionnalité de vidéos verticales est pour l’instant réservé aux utilisateurs iOS. Les utilisateurs Android devront attendre un peu plus longtemps avant d’y accéder, bien qu’aucun calendrier précis n’ait été donné pour cette version. Cette priorité donnée à iOS pourrait s’expliquer par des raisons stratégiques ou techniques, mais elle illustre également l’importance croissante que X accorde à l’expérience vidéo mobile. En plaçant cette fonctionnalité en tête de l’application, juste à côté de Grok, l’entreprise cherche à attirer l’attention des utilisateurs et à encourager une interaction plus soutenue avec le contenu vidéo proposé.

Un contexte concurrentiel et une stratégie publicitaire renforcée

Le lancement global de ce fil vidéo intervient à un moment critique pour le secteur des réseaux sociaux. Aux États-Unis, X a lancé cette fonctionnalité dans un contexte d’incertitude entourant l’avenir de TikTok, notamment en raison des menaces de bannissement de l’application. X profite ainsi de ce climat pour proposer une alternative attrayante aux utilisateurs cherchant à échapper à une éventuelle interdiction. En intégrant des vidéos verticales dans son écosystème, X entend capter une part du marché publicitaire. Le modèle économique de cette nouvelle fonctionnalité repose sur l’affichage de publicités après quelques vidéos visionnées, une technique éprouvée qui permet de maintenir l’engagement tout en générant des revenus pour la plateforme.

Une vision de l’avenir axée sur la vidéo

X ne s’arrête pas aux vidéos verticales. Depuis l’année dernière, la plateforme a également lancé une application TV autonome dédiée à la diffusion de vidéos de créateurs et d’organisations. Cela marque un virage stratégique clair vers la vidéo, qui devient un pilier central de l’offre de X. De plus, en 2022, X a permis à ses utilisateurs de faire défiler des vidéos courtes en tapant sur un élément de la timeline et en faisant glisser leur écran vers le haut, une fonctionnalité qui rappelle fortement celle d’autres réseaux sociaux populaires. Cette évolution témoigne de l’ambition de X de transformer son expérience utilisateur et de renforcer son rôle dans le domaine de la vidéo en ligne.