La société affirme qu'un représentant risquait une arrestation s'il ne se conformait pas aux ordres de censure.

X, l’entreprise bien connue dans le domaine technologique, a récemment décidé de suspendre ses opérations au Brésil. Une décision prise avec une certaine amertume, en raison des circonstances qui l’ont engendrée.

En effet, X allègue que le président du Tribunal supérieur électoral, Alexandre de Moraes, a usé de menaces d’arrestation à l’encontre de l’un de ses représentants légaux. « Conformez-vous à mes ordres de censure, » aurait-il ordonné, selon des sources de l’entreprise. Les commandes en question concerneraient l’élimination de certaines informations de la plateforme numérique de X. Face à cette pression, l’entreprise a choisi de se retirer du marché local, affirmant vouloir « protéger la sécurité de notre personnel. »

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.

