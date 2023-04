Epic Games s’attaque au marché brésilien avec le rachat d’Aquiris

Le studio brésilien Aquiris rejoint la famille Epic Games pour devenir Epic Games Brasil.

Avec l’acquisition d’Aquiris et la création d’Epic Games Brasil, la maison-mère Epic Games va pouvoir profiter de l’immense talent que la région a à offrir pour établir une présence en Amérique latine. Basée dans la ville de Porto Alegre, capitale de l’État du Rio Grande do Sul au pays des palmiers, l’équipe de développeurs d’Aquiris participera à la création de contenus révolutionnaires et d’expériences sociales pour Fortnite, le Battle Royale qui a révolutionner le genre en étant un des premiers métavers à succès.

🇧🇷 Temos o prazer de anunciar que, após 16 anos de trabalho duro e jogos memoráveis lançados, a Aquiris está se juntando à Epic para se tornar a Epic Games Brasil. Mais informações: https://t.co/ghW0emQ2HL@EpicNewsroom pic.twitter.com/VlUE3GzFY0 — AQUIRIS (@AquirisGS) April 19, 2023

Epic Games Brasil, le premier studio Epic en Amérique latine

Mauricio Longoni, PDG d’Aquiris et désormais directeur d’Epic Games Brasil, a déclaré :

Notre arrivée chez Epic Games repose sur nos succès dans la création de jeux mémorables tels que Wonderbox, Horizon Chase 2 et Looney Tunes World of Mayhem, que nous continuerons d’exploiter. Nous sommes ravis de mettre à profit notre expérience de l’utilisation du moteur graphique Unreal Engine pour le développement de jeux et de contribuer à l’avenir de Fortnite. Aquiris a été à l’avant-garde du développement de jeux au Brésil et en Amérique latine, et le fait de faire partie d’Epic Games mettra en lumière les développeurs de notre région pour l’ensemble du secteur.