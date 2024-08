X accusé d’utiliser les données des utilisateurs de l’UE pour entraîner Grok sans leur consentement

La Commission irlandaise de protection des données a décidé d'entamer une action en justice contre l'entreprise.

TL;DR La Commission de protection des données (DPC) d’Irlande poursuit en justice X, l’entreprise d’Elon Musk.

Les inquiétudes se concentrent sur l’utilisation des publications publiques européennes sur X pour former les outils d’intelligence artificielle de l’entreprise.

Le DPC estime que X viole le Règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD).

X d’Elon Musk fait face à des poursuites judiciaires en Irlande

Il convient d’attirer l’attention sur un fait marquant de l’actualité technologique. Ainsi, c’est X, la société d’Elon Musk, que la Commission de protection des données (DPC) d’Irlande a résolu de poursuivre en justice. En cause, l’utilisation des publications publiques des Européens sur X pour l’entraînement de ses outils d’intelligence artificielle (IA).

L’inquiétude de la DPC face à l’utilisation des données des utilisateurs

La DPC s’alarme en effet que les données des utilisateurs européens servent à l’élaboration de la prochaine version de Grok, un outil que Musk a annoncé vouloir sortir courant du mois. De plus, une modification déployée par X en juillet a automatiquement activé une option pour tous les utilisateurs, permettant à la plateforme d’utiliser leurs publications publiques pour entraîner davantage son IA.

Violation du RGPD : le point de litige central

Ceci suscite l’ire de la DPC, qui reproche à X de traiter indûment les données de ses utilisateurs européens sans respecter les mesures d’atténuation prévues. Selon elle, l’utilisation des données des utilisateurs par X pour former Grok « viole ses obligations en vertu du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) ». De fait, l’entreprise pourrait être passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires annuel mondial.

L’absence d’une base juridique claire pour le traitement des données des utilisateurs

TechCrunch souligne qu’une base juridique claire doit exister pour traiter les données des utilisateurs européens en conformité avec le RGPD. Or, la DPC soupçonne que X n’a pas de base juridique pour ses actions. De plus, la division irlandaise de X, Twitter International, aurait refusé de cesser de traiter les données de ses utilisateurs et de retarder le lancement de la prochaine version de Grok, comme l’avait pourtant demandé la commission.

Aficionados de l’IA et protecteurs de la vie privée, le dernier mot appartiendra aux tribunaux.