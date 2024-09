Withings dévoile une version 39 mm de sa montre intelligente ScanWatch Nova !

Cette montre élégante est dotée de nombreux capteurs de santé avancés pour fournir des informations médicales détaillées. Comment ces renseignements pourraient-ils vous aider à améliorer votre santé ?

Tl;dr Withings annonce la ScanWatch Nova Brilliant, une montre connectée de 39mm.

Elle associe caractéristiques analogiques et numériques, est résistante à l’eau et a une autonomie de 30 jours.

Elle intègre un électrocardiogramme médical et peut détecter diverses mesures de santé.

Disponible début novembre dans certains magasins aux États-Unis, en UE et au Royaume-Uni à 600 $, 600 € et 550 £.

La ScanWatch Nova Brilliant : la nouvelle montre connectée de Withings

Withings, l’entreprise française leader dans le domaine des objets connectés, a annoncé la sortie de la ScanWatch Nova Brilliant, une version 39mm de sa populaire montre connectée ScanWatch Nova.

Un design élégant et robuste

Disponible en titane argenté et en une version bicolore argent et or, cette montre sera plus confortable pour les poignets plus fins que le modèle standard de 42mm. La ScanWatch Nova Brilliant allie le charme d’une montre analogique au côté pratique d’une montre numérique. En effet, elle est équipée d’un petit écran OLED sur la moitié supérieure qui permet de lire l’heure rapidement et d’afficher diverses mesures de santé. Malgré cette caractéristique moderne, la montre conserve des aiguilles mécaniques pour un look classique.

En outre, elle est résistante à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres (5 ATM) et est dotée d’un bracelet en acier inoxydable à cinq maillons pour une durabilité accrue en extérieur. Son autonomie est estimée à trente jours, bien que la durée de recharge n’ait pas été précisée.

Un outil de suivi de santé

La ScanWatch Nova Brilliant n’est pas seulement une montre élégante, elle est aussi un véritable outil de suivi de santé. Elle est équipée d’un électrocardiogramme de qualité médicale capable de surveiller votre rythme cardiaque pour détecter les anomalies. En outre, la montre peut également :

Détecter les variations de température,

Mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang,

Surveiller les perturbations de la respiration pendant le sommeil,

Évaluer la qualité du sommeil.

En associant la montre à l’application dédiée, elle peut aussi compter vos pas, les calories brûlées, l’altitude et les itinéraires d’entraînement.

Disponibilité et tarifs

La ScanWatch Nova Brilliant sera disponible à partir de début novembre et pourra être achetée en magasin aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni chez certains détaillants. Son prix sera de 600 €, un tarif identique à celui de la ScanWatch Nova.