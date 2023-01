Windows : comment faire disparaître les publicités de “suggestions” sur votre PC

Windows est un système d'exploitation très complet, mais ces dernières années, Microsoft y intègre toujours plus de publicité. Voici comment en faire disparaître un bon nombre.

Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur Windows, celui-ci n’a de cesse de vous afficher des publicités déguisées en suggestions. Mais dans la mesure où vous avez déjà dépensé une certaine somme pour la machine, vous n’avez pas à souffrir d’avoir, en plus, tout un tas de publicités sur un ordinateur flambant neuf. Voici comment les faire disparaître.

Windows vous demande souvent de “terminer la configuration” de votre nouvel ordinateur, ce qui peut être traduit par “inscrivez-vous sur nos services Microsoft et faites-nous gagner de l’argent”. Pour se débarrasser de ces incitations, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez l’icône en forme de roue crantée dans le panneau de gauche. Cela va ouvrir les paramètres de Windows. Maintenant, allez dans Système > Notifications & actions et désactivez les options suivantes :

Me montrer l’expérience d’accueil de Windows…

Suggérer des manières de terminer la configuration de l’appareil

Obtenir des trucs, astuces et suggestions…

Le bouton de recherche dans la barre des tâches est parfois utile, mais il propose aussi de nombreux résultats “recommandés” qui sont tout sauf utiles. Vous pouvez utiliser PowerToys pour profiter d’une recherche alternative au niveau du système et ne plus avoir à utiliser la recherche de la barre des tâches. Sans PowerToys, faites un clic-droit sur la barre des tâches et allez dans Recherche > Caché. Tant que vous y êtes, vous devriez aussi envisager de cacher Cortana si vous n’avez pas l’intention d’utiliser la recherche vocale. Clic-droit sur la barre des tâches et désactivez “Afficher le bouton Cortana”.

“Actualités & centres d’intérêt” est un autre moyen pour Windows d’afficher des publicités, et si vous n’en avez que faire, faites un clic droit dans la barre des tâches et sélectionnez “Actualités & centres d’intérêt > Désactiver”. Vous ne les verrez plus dans la barre des tâches.

Les alertes OneDrive peuvent être gênantes au quotidien. Pour les désactiver, cliquez sur l’icône OneDrive dans la barre d’état système, qui est dans le coin inférieur droit de l’écran. Sélectionnez l’icône en forme de roue crantée et cliquez sur Paramètres. Cela va ouvrir une fenêtre. Allez dans l’onglet Paramètres et désactivez toutes les alertes dont vous n’avez pas besoin dans l’onglet Notifications et le tour est joué.