Windows 11 pourrait se doter bientôt d’un outil de contrôle pour les périphériques RGB

Un outil de contrôle des effets RGB natif dans Windows 11 ? Celui-ci pourrait arriver dans quelques semaines.

Microsoft pourrait bientôt vous éviter de devoir installer un énième logiciel tiers pour contrôler les effets RGB de vos périphériques. En effet, dans la dernière version bêta de Windows 11, qui est proposée depuis peu aux testeurs inscrits dans le Canal Dev, on trouve une option Windows Lighting dans la partie “Personnalisation” de l’app Paramètres. Cette dernière permet de contrôler les effets lumineux sur les périphériques connectés, comme le clavier et la souris. Un testeur Windows 11 a partagé quelques captures d’écran sur Twitter.

Cet utilisateur précise par ailleurs que des références à cette fonctionnalité sont présentes dans le code source depuis 2018. Microsoft semble en tous les cas enfin prêt à déployer cette option au grand public. Les apps de personnalisation RGB sont aujourd’hui légion, chaque accessoiriste ou presque ayant la sienne, mais celles-ci ne sont malheureusement pas toujours très stables. À en croire les screenshots partagés sur Twitter, les testeurs peuvent utiliser ces section Lighting à la place.

Dans cette partie des Paramètres, les utilisateurs pourront sélectionner les accessoires connectés au PC. Par exemple, si vous sélectionnez le clavier branché sur votre PC, Windows 11 vous permettra de contrôler le niveau de luminosité, le type d’effet lumineux et la vitesse des transitions entre les effets. Les utilisateurs pourront même personnaliser les couleurs.

De plus, il y aura aussi une option pour faire correspondre les effets lumineux aux paramètres système de Windows 11. Le code couleur sera ainsi choisi automatiquement, évitant aux utilisateurs de devoir trouver le code hexadécimal de telle ou telle couleur pour le faire correspondre dans les paramètres système ou un quelconque effet de personnalisation RGB tiers.

En plus de vos périphériques habituels que sont le clavier et la souris, Windows 11 permettra aussi aux utilisateurs de gérer les effets RGB sur des accessoires comme un casque. À noter, cette fonctionnalité n’est pas listée dans le changelog de la build 25295 de Windows 11. Cependant, Windows Central a partagé une méthode via le Terminal pour l’activer manuellement, comme vous le feriez avec une fonctionnalité expérimentale dans Chrome en activant un flag spécifique.

Étant donné la cadence actuelle des tests dans le canal Windows Insider, il faudra probablement plusieurs semaines avant que la fonction arrive sur une version stable de Windows 11 et donc entre les mains du grand public.

New settings for device lighting make an appearance in build 25295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? 🎮 The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all 🥳https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo

— Albacore (@thebookisclosed) February 10, 2023