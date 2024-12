William Shatner de Star Trek : une seule condition pour son apparition dans The Big Bang Theory

La présence de Kaley Cuoco dans la série télévisée The Big Bang Theory a permis le caméo de William Shatner, l'acteur qui incarnait le Capitaine James T. Kirk dans Star Trek.

Tl;dr The Big Bang Theory a attiré des caméos de Star Trek.

William Shatner a refusé un caméo pendant longtemps.

Il a accepté après avoir eu la chance d’agir avec Kaley Cuoco.

Un grand pouvoir d’attraction

Il est indéniable que l’un des critères de réussite d’une sitcom est sa capacité à attirer des caméos de célébrités issues de médias connexes. The Big Bang Theory, dont la popularité persistante est incontestable, a vu défiler lors de ses 12 saisons d’existence, un bon nombre de caméos de Star Trek, avec des invités tels que Brent Spiner, LeVar Burton, George Takei et bien sûr, Wil Wheaton qui a joué son propre rôle à plusieurs reprises.

Le caméo tant convoité

Cependant, pendant longtemps, un caméo a échappé à l’émission : celui du Capitaine James T. Kirk de Star Trek, interprété par le célèbre William Shatner. Malgré l’adéquation apparente entre l’acteur et le sitcom, William Shatner avait exprimé publiquement son mécontentement quant à l’écriture d’un rôle potentiel pour lui dans l’émission.

Un revirement de situation

Lors d’une interview en 2019 avec le New York Post, le producteur exécutif et showrunner de l’émission, Steve Holland, a précisé que malgré ce refus, Shatner restait une célébrité très attendue. Finalement, l’acteur a accepté de faire une apparition répétée et prolongée dans la saison 12, épisode 16, « The D&D Vortex ». Dans cet épisode, William Shatner joue une parodie de lui-même en tant que membre du groupe de célébrités D&D de Wil Wheaton. Mais quel a été l’élément déclencheur de sa participation ? La perspective d’agir de nouveau avec Kaley Cuoco.

Une complicité révélatrice

Steve Holland a expliqué que c’est la chance d’agir de nouveau avec Kaley Cuoco qui a définitivement convaincu William Shatner de participer à l’émission. Les deux acteurs, qui avaient déjà travaillé ensemble sur des publicités pour Priceline, avaient développé une certaine complicité. En apprenant qu’il aurait une nouvelle occasion de jouer avec Kaley Cuoco, William Shatner n’a pas pu refuser. Ainsi, l’histoire a été écrite.