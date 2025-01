Will Smith réécrit son destin dans Beautiful Scars avec un hommage à The Matrix

Avec Beautiful Scars, l'acteur américain Will Smith rejoue sa propre histoire en rendant hommage à The Matrix, un film qu'il aurait pu marquer de son empreinte bien avant ce clip.

Tl;dr Will Smith dévoile son projet Matrix avec la chanson Beautiful Scars.

Le clip reproduit des séquences emblématiques de The Matrix.

Will Smith n’est pas impliqué dans le cinquième volet de The Matrix.

Will Smith et son hommage à Matrix

La star Will Smith a enfin dévoilé son projet lié à The Matrix. Le célèbre comédien a officiellement lancé le clip de son nouveau single « Beautiful Scars », une collaboration avec Big Sean. Le clip commence par une parodie de la célèbre scène du choix entre la pilule rouge et la pilule bleue de The Matrix, avec Big Sean dans le rôle de Morpheus.

Le choix des pilules

Big Sean félicite Will Smith pour ses « excellents choix de carrière » au cours des dernières décennies, mais note qu’il y en a un que Will Smith regrette : avoir refusé le rôle de Néo dans The Matrix. Il offre à Will Smith un choix : prendre la pilule bleue et tout reste comme avant, ou prendre la pilule rouge et retourner dans les années 90 pour jouer dans The Matrix. Will Smith, satisfait de sa vie actuelle mais toujours en conflit, décide de prendre les deux pilules, donnant ainsi le coup d’envoi de la chanson.

Une reproduction fidèle de Matrix

Le clip recrée avec précision certaines des séquences les plus emblématiques de The Matrix, comme le combat dans le dojo et Néo esquivant les balles sur le toit. Le clip de « Beautiful Scars » a été publié en même temps que l’annonce du nouvel album de Will Smith, Based on a True Story, qui sortira en mars.

Le message derrière le clip

Le clip, malgré le risque de tomber dans le cliché, a réussi à utiliser The Matrix comme une base artistique solide. Les hommages à The Matrix sont liés au thème de « Beautiful Scars », qui parle d’apprendre de ses erreurs pour devenir une meilleure personne. Les paroles de la chanson soulignent que vos « belles cicatrices » et vos « belles imperfections » sont nécessaires pour vous façonner.

Le clip montre donc Will Smith en train de réfléchir à l’un des grands moments « et si ? » de sa carrière. Après avoir vu The Matrix, Will Smith a réalisé que les réalisatrices Lana et Lilly Wachowski étaient des « génies », une chose qu’il n’avait pas vue lors de la réunion initiale. Bien qu’il puisse regretter d’avoir refusé The Matrix, il a réussi à rebondir et à continuer à avoir une carrière fructueuse.