WhatsApp testerait actuellement les newsletters privées

Pour retenir ses utilisateurs en attirer toujours davantage, WhatsApp n’a d’autres choix que de développer constamment de nouvelles fonctionnalités pour proposer une expérience toujours plus complète et aboutie. Comme ses nombreux concurrents sur le marché de la messagerie instantanée, cela se traduit par de très nombreuses phases de test pour de futures fonctionnalités. Ces tests sont menés plus ou moins secrètement, sur des groupes d’utilisateurs plus ou moins larges. Aujourd’hui, il semblerait que la plateforme teste un système de newsletter privée.

Vous n’aurez peut-être bientôt plus à envoyer de messages dans un groupe de discussion pour garder vos amis WhatsApp à jour. WABetaInfo a découvert du code dans une toute récente version bêta de WhatsApp pour Android qui fait référence à une fonctionnalité “Newsletter” pas encore annoncée. Bien que le fonctionnement exact de cette fonction ne soit pas encore très clair, il s’agirait d’un espace privé dans l’onglet Statut qui permet de partager du contenu avec plusieurs abonnés. Les noms et autres détails des contacts sont cachés par défaut.

Engadget a contacté la société mère de WhatsApp, Meta, sur le sujet, sans réponse à l’heure d’écrire ces lignes. Quoi qu’il en soit, il s’agit de la toute première version faisant mention de cette fonctionnalité “Newsletter”, il faudra probablement attendre assez longtemps avant d’en savoir davantage. Il est aussi tout à fait possible que WhatsApp décide finalement de ne pas déployer du tout la fonction au grand public.

Ce qui permettrait de simplifier la transmission d’informations générales

Si l’entreprise décidait de poursuivre sur ce projet, ce ne serait pas très surprenant. WhatsApp est tout autant source d’information que service de messagerie simple, avec les utilisateurs qui transfèrent souvent des messages et en reçoivent via des discutions de groupe. Les Newsletters viendraient rendre tout ce processus de transmission d’information un peu plus homogène. Meta a passé plusieurs années à pivoter vers des services orientés vers le respect de la vie privée, y compris avec ses communautés qui peuvent lier plusieurs groupes de discutions. Cette nouveauté viendrait étendre la fonctionnalité de WhatsApp sans en faire un réseau social à la Facebook.