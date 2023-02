WhatsApp prend enfin en charge le mode picture-in-picture pour les appels vidéo sous iOS

La dernière version en date de WhatsApp sur iOS ajoute le picture-in-picture ainsi que plusieurs autres nouveautés intéressantes.

Les apps de messagerie se doivent de déployer constamment de nouvelles fonctionnalités pour proposer une expérience toujours plus fluide et aboutie à leurs utilisateurs. Cela passe par optimiser les fonctions existantes au maximum, ajouter des possibilités pour simplifier l’utilisation du service au quotidien et bien d’autres aspects. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour de WhatsApp fait son apparition, avec une nouveauté qui devrait plaire à nombre d’utilisateurs.

Meta vient en effet de démarrer le déploiement d’une mise à jour majeure de WhatsApp pour iOS. Découverte tout récemment par 9to5Mac, la version 23.3.77 de WhatsApp ajoute enfin le mode picture-in-picture (PiP) pour les appels vidéo. C’est une fonctionnalité que les utilisateurs d’iOS de l’application de messagerie de Meta réclamaient depuis longtemps. Elle était, selon The Verge, en test depuis la fin de l’année dernière.

Tout comme les modes PiP sur d’autres plateformes, WhatsApp viendra donc réduire la fenêtre vidéo de votre appel lorsque vous passez sur une autre application, vous permettant de faire autre chose tout en continuant de regarder la personne avec qui vous discutez. Si vous ne pouvez pas accéder au PiP immédiatement, Meta précise que, comme à l’accoutumée, la fonctionnalité et les autres améliorations introduites par cette version, sont déployées de manière progressive. La version sera disponible à tout un chacun “dans les semaines à venir”.

Ainsi que plusieurs autres nouveautés intéressantes

Et ce qui concerne les autres fonctionnalités de cette version, sachez que WhatsApp 23.3.77 vous permet aussi d’ajouter des légendes aux documents que vous envoyez via l’app. De plus, Meta a quelque peu retravaillé les paramètres des conversations de groupes. Il est désormais possible d’ajouter des sujets et des descriptions contenant davantage de caractères, ceci pour décrire plus précisément à quoi servent vos conversations. Une nouvelle option permet aussi de créer un avatar à utiliser pour votre photo de profil et vos stickers.