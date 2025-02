Warner Bros. Games en crise : trois studios fermés, Wonder Woman annulé

Face à des résultats financiers décevants, Warner Bros. Discovery opère une restructuration radicale au sein de sa filiale Warner Bros. Games.

Tl;dr Warner Bros. Discovery ferme trois studios.

Wonder Woman est annulé.

La division jeux vidéo de Warner Bros. Discovery est en difficulté.

Une décision radicale pour recentrer les priorités

Monolith Productions, Player First Games et WB Games San Diego ferment leurs portes, laissant de nombreux développeurs sans emploi. Selon Warner Bros. Discovery, cette décision s’inscrit dans une volonté de concentrer ses efforts sur ses licences phares, comme Harry Potter, Mortal Kombat, les jeux DC et Game of Thrones. L’objectif affiché est de rendre son activité jeu vidéo plus rentable et durable à long terme, en misant sur des franchises déjà populaires. Cette restructuration montre également que Warner Bros. Discovery veut éviter les risques liés à de nouvelles licences ou à des concepts expérimentaux.

L’annulation de Wonder Woman

Avec la fermeture de Monolith Productions, le développement du très attendu Wonder Woman est annulé, une nouvelle décevante pour les fans. Annoncé en 2021, ce projet promettait un jeu en monde ouvert sans fonctionnalités live-service, une rareté dans l’industrie actuelle. Il devait inclure le célèbre système Nemesis, une mécanique innovante introduite dans La Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor, qui restera protégée par un brevet jusqu’en 2036. Cette annulation témoigne d’un changement de cap, privilégiant la rentabilité immédiate plutôt que l’investissement dans des projets ambitieux.

Une division jeux vidéo en difficulté

Warner Bros. Games traverse une période compliquée, marquée par des échecs commerciaux et des restructurations. Après la réception mitigée et l’échec financier de Suicide Squad: Kill the Justice League, la société a également annoncé l’arrêt de MultiVersus, un jeu pourtant bien accueilli lors de son lancement. De plus, le média Bloomberg a révélé que Wonder Woman avait déjà connu un reboot de son développement en 2023, signe de difficultés en interne. Ces problèmes illustrent une gestion incertaine de la division gaming, qui peine à trouver des succès commerciaux durables.

Un avenir incertain pour Warner Bros. Games

Avec ces fermetures et annulations, Warner Bros. Discovery espère redresser la barre en misant sur des titres plus sûrs commercialement. La société mise désormais sur ses licences fortes, mais cela pourrait limiter l’innovation et la diversité dans ses futurs jeux. De plus, la suppression de plusieurs studios interroge sur l’avenir de nombreux employés du secteur, affectant un marché déjà fragile. Reste à savoir si cette restructuration suffira à relancer Warner Bros. Games ou si elle marquera un déclin plus profond de son influence dans l’industrie vidéoludique.