Wargroove 2 vous permettra de contrôler des pirates et des calamars géants sur Nintendo Switch et PC

Wargroove 2 arrive bientôt sur Nintendo Switch et PC. À vous les pirates et les calamars géants !

Le marché du jeu vidéo est toujours très actif. Les sorties s’enchaînent à un rythme toujours très soutenu. Il y en a évidemment pour tous les goûts, qu’il s’agisse de grosses productions ou de petits jeux indépendants. Certains surfent sur des concepts déjà bien rodés, d’autres tentent de se démarquer en proposant des univers totalement dingues. C’est le cas, assurément, avec le jeu Wargroove 2 ô combien loufoque.

Wargroove 2 arrive bientôt sur Nintendo Switch et PC

Après une longue période bien calme, les jeux de stratégie façon Advance Wars font de nouveau parler d’eux, si l’on peut dire. Le 21 avril prochain, Nintendo publiera Advance Wars 1+2 Re-boot Camp, un remake des deux jeux Game Boy Advance qui avaient lancé la série. Et bientôt, les fans de ce genre de jeux de stratégie pourront aussi profiter d’un nouvel opus dans la licence Wargroove, l’éditeur Chucklefish ayant annoncé une suite à ce jeu de 2019 directement inspiré de Advance Wars.

À vous les pirates et les calamars géants

Wargroove 2 n’a pas encore de date de sortie, mais lorsque le jeu sera prêt, il sera disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam. Cette fois, Robotality, un studio plus connu pour son travail sur le jeu Pathway de 2019, s’occupe du développement. Si l’on en croit la page Steam de Wargroove 2, cette suite proposera de nouvelles factions et unités aux joueurs, ainsi que trois campagnes solo à terminer. Chucklefish promet aussi un mode roguelike. Par ailleurs, le jeu sera livré avec un éditeur de niveau amélioré qui permettra aux joueurs de créer leurs propres maps, cinématiques et campagnes.

À noter, si vous n’avez pas joué au jeu original, sachez que Wargroove est actuellement proposé à un tarif très préférentiel sur Steam, – 70 %, soit seulement un peu plus de 5 € pour le jeu. Il s’agit de la plus grosse réduction que Chucklefish ait jamais offert sur ce jeu.