Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp n’est pas abandonné par Nintendo

Retardé de façon indéterminée l'année dernière à cause de la guerre en Ukraine, le jeu de stratégie militaire au tour par tour Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp dispose désormais d'une nouvelle date de sortie.

Le remake du célèbre T-RPG d’Intelligent Systems a été réimaginé et entièrement repensé par le studio américain WayForward pour la Switch de Nintendo. Il comprend les campagnes qui couvrent les événements de Advance Wars et Advance Wars 2 : Black Hole Rising. L’expertise des joueurs, principalement les fans de stratégie, est nécessaire pour déplacer des unités terrestres, aériennes et navales sur le champ de bataille. Ils doivent abattre les escouades ennemies et capturer les villes et les bases pour assurer la victoire et maintenir la paix.

Défendez Cosmo Land et Macro Land avec l’aide d’Andy, Max, Sami, et d’autres commandants de plusieurs nations (Orange Star, Blue Moon, Green Earth, Yellow Comet), chacun ayant ses propres spécialités et pouvoirs de commandant. Andy peut réparer les unités, tandis que Sami peut améliorer les capacités des troupes. Vos adversaires peuvent également utiliser leurs propres pouvoirs de commandant. Tout au long des deux campagnes, les commandants que vous rencontrez jouent un rôle essentiel sur le champ de bataille et dans l’histoire. L’ennemi principal sera Sturm, le général de Black Hole.

Un trailer pour Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp sortira exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 21 avril prochain.

Lorsque les joueurs ne sont pas occupés à maintenir la paix dans l’une des deux campagnes de Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, ils peuvent exercer leurs talents de chef d’armée en mode Versus. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter sur des dizaines de cartes. Chaque joueur choisit un commandant de l’une ou l’autre campagne et peut utiliser ses pouvoirs de commandant de manière stratégique pour renverser le cours de la bataille. Ils peuvent personnaliser leurs combats avec des options telles que les fonds par base alliée et le brouillard de guerre.