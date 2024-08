Vous pouvez enfin utiliser les Rappels dans Apple Calendrier. Avec iOS 18 et macOS Sequoia, Apple a renforcé les liens entre ces deux apps. Présentation.

Les apps Apple Calendrier et Rappels sont tellement proches qu’il est difficile de comprendre pourquoi la marque à la pomme n’a jamais tenté de combler le petit fossé. Pour une journée, vous pouvez avoir vos rendez-vous et autres événements planifiés dans l’app Calendrier, tandis que les tâches à faire pour ces événements restent dans l’app Rappels.

Avec iOS 18 et macOS Sequoia, actuellement en bêta développeur, vous n’aurez plus à jongler entre ces deux apps, vos rappels apparaissent automatiquement dans l’app Calendrier. Voici comment cela fonctionne.

L’implémentation par Apple de cette fonctionnalité est assez simple. Chaque rappel ou événement que vous créez dans l’app Rappels et qui a une date et une heure butoir apparaitra automatiquement dans l’app Calendrier. Vous n’avez rien à faire d’autre, et la fonctionnalité est activée par défaut, si vous avez iOS 18 et macOS Sequoia. Cela fonctionne pour tous vos rappels – l’app Calendrier affichera même la couleur correspondante de votre liste pour l’icône coche.

L’intégration est plutôt réussie : le rappel s’affiche avec une case à cocher, pour pouvoir le masquer complètement dans l’app Calendrier elle-même. Vous pouvez voir vos rappels dans la vue jour et même la vue mois, si vous utilisez la nouvelle option pincer-pour-zoomer sur une semaine précise.

Une fois qu’un rappel est affiché dans Calendrier, vous pouvez le déplacer pour changer l’heure (comme vous pouvez le faire pour un événement) et le changement est reflété dans l’app Rappels.

À l’inverse, vous pouvez créer un rappel dans l’app Calendrier, mais l’interface est encore un peu bancale. Cliquez sur le bouton + en haut, et passez sur l’onglet Rappels pour créer un rappel au lieu d’un événement. Là, vous pouvez lui donner un nom, définir une date et une heure et l’ajouter à votre liste globale de Rappels.

Les outils tiers restent une option

Il existe déjà plusieurs options tierces pouvant aider à l’intégration des rappels dans l’app Calendrier, mais celles-ci ne peuvent intégrer de case à cocher pour les rappels dans l’app Calendrier, comme Apple. Cependant, elles proposent des options de personnalisation.

L’app ReminderCal permet de partager automatiquement les rappels dans Calendrier, mais ces derniers apparaissent comme des événements et non des tâches. Quoi qu’il en soit, l’app vous donne davantage de contrôle quant aux rappels qui sont visibles dans Calendrier (ce que ne propose pas encore Apple). D’un autre côté, s’agissant d’une app tierce, il faut passer par l’étape de synchronisation, ce qui entraîne quelques soucis au quotidien.

Une autre option, très différente, consiste à utiliser une app de planification de la journée, comme Structured, qui regroupent tâches et événements de calendrier dans une seule et même app, vous aidant à visualiser vos événements et tâches liées sur une même vue. Quelque chose que ne fait pas encore Apple, les apps Rappels et Calendrier étant encore séparées. Si vous souhaitez créer et contrôler des rappels et sous-tâches depuis l’app Calendrier, l’app Structured reste votre meilleure option.