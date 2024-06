Vous pouvez désormais limiter vos Lives Instagram à vos proches amis

Il est également possible d'ajouter de la musique aux publications carrousel contenant des vidéos.

Tl;dr Instagram lance une nouvelle fonction pour interagir en petits groupes.

L’option “Close Friends” sur Instagram Live limite l’audience des diffusions en direct.

Depuis novembre, les utilisateurs peuvent restreindre la portée de leurs publications et Reels.

Instagram a introduit la possibilité d’ajouter de la musique aux posts de carrousel contenant des vidéos.

Instagram favorise les interactions en petits groupes

Instagram élargit continuellement ses fonctions pour étoffer les interactions entre ses utilisateurs. Dans cet esprit, il a récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité visant à renforcer les liens entre les internautes : l’option “Close Friends” sur Instagram Live.

Un espace privé sur Instagram Live

Cette innovation permet aux utilisateurs “de limiter l’audience des diffusions en direct à uniquement leur liste d’Amis Proches”, d’après les déclarations du géant des médias sociaux. Selon Instagram, cette nouvelle fonction permettrait de coordonner de petits rassemblements, comme des voyages ou des séances de travail collaboratif, ou tout simplement de se retrouver entre amis. Elle offre aussi une opportunité aux influenceurs de créer des émissions en direct pour un public privé et peut-être payant.

Des interactions plus privées sur Instagram

Depuis novembre, Instagram avait déjà mis en place une fonction permettant aux utilisateurs de restreindre la portée de leurs publications et de leurs Reels à leur cercle d’Amis Proches. La demande pour des moyens plus privés de connecter avec ses amis et ses followers est en constante augmentation, comme l’atteste la popularité croissante des fonctionnalités telles que les Messages Directs, les Amis Proches et les Notes.

Nouvelles caractéristiques des Notes

S’agissant des Notes, Instagram a révélé récemment quelques aspects moins connus de cette fonction. Vous pouvez désormais “publier une vidéo sous forme de note”, ce qui remplacera temporairement votre photo de profil. Une autre surprise vous attend lorsque vous souhaitez un joyeux anniversaire à un ami dans une note : une animation de confettis apparaîtra si vous utilisez les mots “joyeux anniversaire” en mentionnant votre ami.

Enfin, Instagram a apporté une mise à jour bienvenue : les posts en carrousel contenant des vidéos peuvent maintenant être animés par de la musique, une option jusqu’alors réservée aux carrousels uniquement constitués de photos.