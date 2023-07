Vous pouvez désormais jouer à Stardew Valley gratuitement sur votre iPhone. Apple Arcade propose toujours un catalogue très intéressant.

Stardew Valley+ est disponible sur Apple Arcade depuis peu. Si vous avez un abonnement au service de jeux vidéo d’Apple ou si vous payez un abonnement Apple One, vous pouvez jouer à ce jeu de simulation de ferme si populaire gratuitement. Et peut-être dire adieu, par la même occasion, à votre temps libre.

Que vous ayez déjà joué ou non, ce n’est pas une mauvaise chose de redémarrer une partie sur la version Apple Arcade. Et si vous ne connaissez pas Stardew Valley, sachez qu’il s’agit d’un jeu de simulation de ferme imaginé et développé par une seule personne, Eric Barone, sous le pseudonyme ConcernedApe. Mélangeant l’attrait retro des RPG pixel art et un système de jeu étonnamment profond, et en constante évolution, le jeu va bien plus loin que simplement gérer des récoltes virtuelles. Vous devez aussi nouer des connexions avec vos voisins, pêcher, miner et même affronter des monstres dans la forêt environnante. Et ce jeu n’a pas vraiment de fin, ce qui signifie que vous pouvez jouer tant que vous le voulez.

Apple Arcade propose toujours un catalogue très intéressant

La version Apple Arcade de Stardew Valley inclut tous les contenus récents, mais pas le multijoueur, malheureusement. Et ce, sans le moindre achat intégré. Ce titre devrait par ailleurs rester au catalogue pendant un certain temps, vous laissant largement le temps de jouer, mais gardez bien à l’esprit que les jeux quittent le service de temps à autre. Si vous n’avez pas accès à Apple Arcade, sachez que vous pouvez aussi acheter Stardew Valley pour 5,99 €.

Apple Arcade dispose de plusieurs grands jeux depuis quelque temps. Le service a récemment ajouté à sa liste Ridiculous Fishing EX, Slay the Spire+ et LEGO Duplo World+, tous valant largement leur prix et accessibles gratuitement sur Apple Arcade. Hello Kitty Island Adventure est aussi arrivé depuis peu.