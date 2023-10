Vous pouvez désormais empêcher Instagram de traquer votre activité sur le web. Une uniformisation des paramètres qui devraient être appréciée.

Si vous êtes utilisateur d’Instagram, vous pourriez être intéressé(e) par une nouvelle fonctionnalité baptisée Activity Off-Meta Technologies, qui permet aux utilisateurs d’empêcher Instagram de collecter des données sur les autres apps et sites que vous visitez.

Vous pouvez désormais empêcher Instagram de traquer votre activité sur le web

Tout récemment, Meta a annoncé dans un post sur son blog que les utilisateurs auront désormais un peu plus de contrôle sur la manière dont Instagram traque leur activité sur le web. De plus, il est aussi possible de télécharger ses données pour les comptes Facebook et Instagram de manière simultanée. Par ailleurs, le géant américain a étendu deux contrôles de confidentialité à Instagram, deux contrôles qui n’étaient auparavant proposés que sur Facebook :

Les utilisateurs peuvent désormais gérer “comment les informations que les autres entreprises nous envoient sont connectées à vos comptes Facebook et Instagram”.

Les utilisateurs peuvent “visualiser les entreprises qui partagent des données avec Meta, en déconnecter certaines spécifiques pour personnaliser au maximum leur expérience ou effacer toutes ces données”.

Une uniformisation des paramètres qui devraient être appréciée

“Nous avons entendu que les gens veulent pouvoir prendre des décisions facilement pour plusieurs applications en même temps. Le fait de déplacer ces paramètres dans l’Espace Comptes vise à permettre cela, en laissant les gens choisir leurs paramètres pour toutes leurs apps simultanément”, indique Meta dans un communiqué de presse. “Et pour celles et ceux qui préfèrent avoir des réglages différents pour chacune des applications, il est toujours possible de le faire.”

Toutes ces nouveautés seront disponibles dans le menu Paramètres de l’Espace Comptes.

La confidentialité est tout sauf garantie sur internet, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais les lois pour la renforcer se multiplient via les gouvernements aux quatre coins du globe et les sociétés gérant des réseaux sociaux commencent à s’y soumettre. Certaines prennent même des mesures de manière proactive. Une bonne chose pour les utilisateurs.