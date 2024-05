Vous n'utilisez pas la lampe torche de votre Google Pixel à sa pleine puissance. Une restriction difficile à comprendre.

Contrairement aux smartphones de fabriquants comme Apple et Samsung, Google ne vous permet de contrôler l’intensité de la lampe torche de votre Pixel. Cela peut signifier que la lampe torche est un peu plus puissante que vous aimeriez de temps à autre, mais au moins, vous dites-vous, elle est aussi puissante qu’elle peut l’être, non ? Vous vous trompez !

Vous n’utilisez pas la lampe torche de votre Google Pixel à sa pleine puissance

Il s’avère que non seulement Google vous contraint à n’utiliser qu’un seul niveau de luminosité pour la lampe torche de votre Pixel, mais aussi que cette luminosité n’est pas le maximum de la LED. Et ce n’est pas non plus 90 %, 80 % ou même 70 %. En vérité, la LED ne s’allume qu’à 50 % de sa puissance maximale. Si vous avez déjà eu du mal à trouver quelque chose dans le noir avec votre Pixel 7 ou Pixel 8, ce pourrait être la raison.

Le Redditor Adnaks a remarqué le problème et en parlé sur r/GooglePixel il y a quelque temps. Heureusement, il y a une solution : si vous utilisez la bonne application tierce pour la lampe torche, vous pouvez ajuster la luminosité, et dépasser ces fameux 50 %. Adnaks recommande Flashlight Tiramisu, une app qu’il faut installer en sideloading sur votre Pixel, mais comme Android Police l’indique, les autres applications de lampe torche du Play Store devraient être tout aussi efficaces.

Quelle que soit l’app que vous choisissez, lancez-la et vérifiez à quelle luminosité est définie la lampe torche. Si c’est la valeur par défaut du Pixel, cette dernière devrait être de 50 %, pour une luminosité exactement similaire à celle qu’elle a toujours été. Augmentez-la si vous avez besoin de davantage pour trouver ce que vous cherchez dans le noir.

Une restriction difficile à comprendre

Difficile de savoir pourquoi le Pixel en particulier ne permet pas d’ajuster la luminosité, ni même pourquoi cette dernière est limitée à 50 %. Il est possible que Google estime que cela puisse endommager la LED ou même le téléphone si vous la laissez à 100 % trop longtemps, mais dans la mesure où de nombreux autres appareils ne souffrent pas de cette restriction, cela paraît difficilement justifiable. Ceci étant dit, Apple fait l’exact opposé : la lampe torche de l’iPhone peut être bien moins lumineuse que le minimum accessible dans les réglages iOS, mais il faut utiliser un raccourci pour en profiter.