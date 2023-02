Vous devriez vraiment jouer à The Legend of Zelda à la première personne

The Legend of Zelda à la première personne, ça vous tente ? Comment profiter de The Legend of DOOM sur votre Mac ou PC.

Le jeu The Legend of Zelda original est un jeu culte à bien des égards. Nombreux sont les fans qui apprécieraient de pouvoir y rejouer sur une machine moderne, avec quelques améliorations d’aujourd’hui. S’il n’y a aucun projet pour un remake de Zelda NES, il existe cependant un moyen de profiter de l’expérience de ce jeu, d’une manière tout à fait inédite, qui plus est. En effet, vous pouvez y jouer à la première personne.

Ce n’est pas un projet que l’on doit à Nintendo, mais au fan DeTwelve Games, qui a récemment recréé tout le jeu de 1986 dans un environnement en 3D. Vous pouvez ainsi explorer Hyrule avec la perspective de Link, affronter vos ennemis, récupérer vos objets et tailler votre chemin à travers les neuf donjons dans la peau de Link, en regardant droit devant vous.

Et il faut reconnaître que tout semble très différent. Dans la version originale, votre point de vue est limité à “carré” de la taille de l’écran à la fois. Ici, vous pouvez voir jusqu’à l’horizon, les seuls obstacles étant, eh bien, les obstacles. Bien que tout le monde puisse logiquement profiter de ce jeu, si vous avez eu l’occasion de jouer au jeu original, cela sera plus parlant.

On précisera qu’il ne s’agit pas d’un vrai remake de The Legend of Zelda, dans la mesure où le jeu tourne sous le moteur de DOOM premier du nom. C’est pour cette raison que le jeu est baptisé The Legend of DOOM. C’est aussi pour cela, d’ailleurs, que le jeu et son créateur n’ont pas les avocats de Nintendo sur leur dos. Les seuls éléments de DOOM sont la vue de votre arme en bas de l’écran, certains designs d’armes et, bien sûr, la perspective à la première personne.

The Legend of DOOM étant techniquement un mod DOOM et non un jeu autonome, il faut suivre certaines étapes pour en profiter. Tout d’abord, vous devez télécharger la dernière version de GZDoom sur votre machine. Vous pouvez récupérer le DOOM original sur Steam ou GOG, mais n’importe quel IWAD DOOM convient ici. Enfin, il faut télécharger la dernière version du mod The Legend of DOOM. À l’heure d’écrire ces lignes, c’est la version 1.1.0.

À partir de là, cela dépend de votre plateforme. Si vous êtes sous Windows, faites un clic droit sur l’archive zip GZDoom, extrayez tous les fichiers dans un nouveau dossier. Faites de même pour l’IWAD DOOM et le fichier The Legend of DOOM. Si vous avez acheté DOOM via Steam ou GOG, GZDoom devrait pouvoir le détecter automatiquement. Lancez The Legend of Doom et dites à Windows que vous voulez utiliser l’app GZDoom.

Si vous êtes sur Mac, c’est un peu plus compliqué. Ouvrez le Finder, choisissez “Aller” dans le menu puis “Aller au dossier”. Là, tapez “~/Library/Application Support”, puis appuyez sur Entrée. Ici, créez un nouveau dossier nommé “gzdoom”. Il vous faudra déplacer l’IWAD DOOM et le fichier The Legend of DOOM. Vous devrez probablement saisir votre mot de passe pour continuer. Désormais, dézippez le zip GZDoom dans vos Téléchargements. Vous pouvez le déplacer où vous voulez, mais vous n’êtes pas obligé(e). Maintenant, lancez The Legend of DOOM et, si tout s’est bien passé, GZDoom devrait démarrer et lancer le jeu.