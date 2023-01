Comment savoir si votre Mac peut faire tourner un jeu ou un logiciel. L'App Store est une première option. Vous devez aussi vérifier les spécifications techniques de votre machine et il y a aussi l'option Can You RUN It.

Si vous avez un Mac, il y a de fortes chances que vous l’ayez acheté pour le travail ou les cours. Apple propose des machines pour ces utilisations plutôt que pour le jeu. Il n’est pour autant pas impossible de jouer sur une machine de la marque à la pomme. L’App Store propose de nombreux jeux, évidemment, et lorsque vous avez trouvé un titre qui vous plaît, il est assez facile de déterminer si votre ordinateur peut le faire tourner.

La méthode de vérification pour un jeu s’applique à n’importe quel programme téléchargeable. Vous pourrez ainsi savoir facilement et rapidement si votre machine Apple peut faire tourner ce que vous voulez installer.

La première étape pour ce faire est de vérifier si le programme est compatible avec macOS, le système d’exploitation d’Apple pour ses ordinateurs de bureau et portables. Certains développeurs de jeux ne publient leurs jeux que pour Windows. Attention donc.

L’App Store est une première option

Fort heureusement, Apple simplifie cette recherche de logiciels compatibles avec macOS. En utilisant l’App Store sur votre Mac, vous pourrez parcourir des listes de jeux ou programmes divers conçus explicitement pour macOS.

L’App Store est d’ordinaire dans le Dock, le plus souvent en bas de l’écran. Si vous ne voyez pas son icône, passez par le menu avec l’icône Pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Via le menu de gauche de l’App Store, vous pouvez naviguer dans les catégories. Cliquez sur le programme qui vous intéresse, puis sur “Obtenir”.

Mais le fait qu’un programme ne soit pas présent sur l’App Store ne signifie pas qu’il est incompatible avec votre Mac. Pour savoir si un tel programme est compatible avec macOS, il faut souvent chercher l’information sur le site de l’éditeur.

Vous devez aussi vérifier les spécifications techniques de votre machine

Une fois que vous savez que le logiciel est compatible avec macOS, il faut déterminer si votre machine Apple a les composants techniques pour le faire fonctionner. Comme avec un PC sous Windows, tous les Mac ne sont pas égaux en termes de puissance. Cela signifie que les Mac les plus onéreux avec des spécifications plus évoluées (processeur, RAM, carte graphique, etc.) peuvent faire tourner des jeux récents en meilleure qualité. Même certains programmes que vous pouvez télécharger depuis l’App Store peuvent ne pas fonctionner sur votre machine.

Il vous faut alors vérifier les spécifications techniques : naviguez dans la barre de menu de l’écran d’accueil de votre Mac en cliquant sur l’icône Apple et sélectionnez “À propos de ce Mac”. Là, vous avez les informations de la RAM, du processeur et de la carte graphique. Ce sont souvent les facteurs les plus importants pour savoir si la machine peut faire tourner un programme. Vous pouvez alors comparer les configurations demandées par le programme en allant tout en bas de sa page sur l’App Store ou en visitant la page dédiée aux configurations sur le site ou le logiciel.

Et il y a aussi l’option Can You RUN It

Si vous avez besoin d’aide pour cette partie technique, vous pouvez aussi utiliser un site baptisé Can You RUN It. Allez sur le site, téléchargez le fichier .dmg sur votre Mac, installez-le et lancez-le. Les informations techniques de votre ordinateur (RAM, processeur, carte graphique, etc.) seront transmises automatiquement au site. Cherchez ensuite le jeu que vous voulez installer et vérifiez s’il est compatible. Il faut que votre machine réponde à tous les critères pour faire tourner un jeu sans souci. Qu’un seul élément manque à l’appel et le jeu pourrait planter, tourner au ralenti et autre.