Vous avez aimé Elevation ? Voici cinq films similaires à voir

Découvrez cinq films à ne pas manquer pour prolonger l'expérience après avoir vu Elevation.

Tl;dr Elevation, un film post-apocalyptique, gagne en popularité sur la plateforme Max.

Le film a des points communs avec Cloverfield, 28 Days Later, A Quiet Place, et Arcadian.

Les monstres d’Elevation ne peuvent pas survivre au-dessus de 8000 pieds.

Le succès inattendu d’Elevation

Sorti en 2024, Elevation, le film mené par Anthony Mackie et Morena Baccarin, n’a pas attiré beaucoup de spectateurs en salle. Cependant, ce long-métrage a trouvé une nouvelle vie en streaming sur Max et attire désormais l’attention du public.

Des similitudes avec d’autres films du genre

Elevation s’inscrit dans un genre spécifique de films post-apocalyptiques peuplés de monstres, avec une particularité unique pour chaque invasion. Par exemple, dans A Quiet Place, les monstres sont attirés par le son, tandis que dans Bird Box, il est crucial de ne pas regarder la menace. À l’inverse, dans War of the Worlds, les aliens ne peuvent tout simplement pas supporter notre environnement. Dans le cas d’Elevation, les envahisseurs insectoïdes ne peuvent pas survivre au-dessus de 8000 pieds. Ce film partage des traits communs avec d’autres œuvres cinématographiques que les spectateurs pourraient apprécier lors d’une soirée cinéma.

Des films similaires à découvrir

Parmi ces films, on retrouve Cloverfield, un succès de 2008, qui a apporté une nouvelle approche au genre. Son successeur, 10 Cloverfield Lane, est également à ne pas manquer. Le film 28 Days Later, réalisé par Danny Boyle, est une réinvention remarquable du sous-genre des zombies. Comme Elevation, il suit un petit groupe de survivants pris dans une situation de survie impossible.

Un nouveau classique du genre

A Quiet Place, de John Krasinski, est un autre film dont l’influence est clairement visible dans Elevation. Les deux films partagent des thèmes similaires, comme la protection des enfants et la présence d’aliens avec une faille particulière. En dépit de ces similitudes, Elevation réussit à laisser sa propre empreinte dans le monde du cinéma de genre, prouvant une fois de plus la richesse et la diversité de ce type de films.