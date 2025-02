Que devient la franchise Cloverfield ?

Après plusieurs films et un univers étendu, la franchise Cloverfield semble être en pause, mais pourrait revenir avec de nouveaux projets, dont une suite en développement.

Tl;dr La franchise Cloverfield semble s’effondrer après des années d’inactivité.

Les problèmes ont commencé avec The Cloverfield Paradox de 2018.

Le départ du producteur J.J. Abrams a compliqué la situation.

La saga Cloverfield est en péril

Il fut un temps où Cloverfield était perçu comme une des franchises cinématographiques les plus excitantes. 10 Cloverfield Lane, sorti en 2016, laissait présager une série d’anthologies de films déconnectés les uns des autres, unis par le nom de Cloverfield. Malheureusement, ces ambitions ne se sont jamais pleinement concrétisées.

Un silence qui en dit long

Depuis sept ans que The Cloverfield Paradox a fait son apparition sur Netflix après le Super Bowl 2018, les rumeurs concernant de nouveaux films Cloverfield se font rares et non concrètes. Pourtant, après huit ans d’inactivité, Cloverfield avait fait un retour fracassant avec 10 Cloverfield Lane. Alors, pourquoi cette saga a-t-elle à nouveau disparu ?

Le paradoxe de Cloverfield

L’effondrement de la franchise Cloverfield peut être attribué au film The Cloverfield Paradox de 2018. Conçu pour être une entrée à grande échelle dans cette franchise, le film a connu une production troublée, avec notamment des reprises coûteuses qui ont non seulement rapproché Cloverfield Paradox de ses prédécesseurs, mais ont également fait monter en flèche son budget.

L’impact des décisions de production

Après que le budget du film soit passé de 5 à 40 millions de dollars, Paramount Pictures a vendu le titre à Netflix. Un tel chaos de production a compromis l’idée de faire des films Cloverfield une caractéristique régulière et économique des plans de sortie de Paramount. De plus, les critiques désastreuses de The Cloverfield Paradox ont dilué la réputation de la marque Cloverfield.

Le départ de J.J. Abrams

La situation a été encore compliquée par le départ du producteur J.J. Abrams, qui a quitté Paramount Pictures pour un contrat très coûteux avec Warner Bros. en 2019. Avec Abrams chez un concurrent, il était difficile de poursuivre de nouvelles histoires Cloverfield chez Paramount.

Malgré les obstacles, il reste un espoir que la franchise Cloverfield puisse renaître de ses cendres. Après tout, la surprise est l’élément clé de cette franchise. Personne ne savait que 10 Cloverfield Lane était lié à la saga Cloverfield avant le début de leurs campagnes de marketing respectives. Si une franchise peut revenir d’entre les morts un jour, ce serait bien celle-ci.