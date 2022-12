Votre compte Gmail a un nombre illimité d’adresses

Votre compte Gmail peut vous permettre d'utiliser une infinité d'adresses. Il suffit d'utiliser le signe + (ou ,) dans son adresse.

Un Gmail, une adresse. Le compte semble bon. Après tout, vous avez un numéro de téléphone, une adresse postale. Il devrait en être de même pour vous adresse email, y compris pour Gmail. Il s’avère que votre compte Gmail peut accueillir un nombre illimité d’adresses que vous pouvez utiliser quand vous voulez, pour tout le monde.

Il y a en fait deux méthodes pour ce faire. La première vous permet de transformer votre adresse Gmail en une infinité d’adresses, via la tactique du +. Pour profiter des avantages de cette technique, il suffit d’ajouter un + dans votre adresse, avant le @, et de saisir ce que vous voulez.

Par exemple, si votre adresse est cocorico@gmail.com, vous pouvez faire cocorico+france@gmail.com ou cocorico+espagne@gmail.com. Le service avec lequel vous utilisez votre adresse email va penser que c’est une nouvelle adresse, mais tous les emails envoyés à cette adresse arriveront bien dans votre boîte de réception. Cela fonctionne avec n’importe quelle adresse Gmail, même si le domaine n’est pas gmail.com.

D’un côté, c’est une bonne astuce pour savoir d’où provient du spam, par exemple. Vous pourriez prendre l’habitude d’utiliser une adresse dédiée avec un + significatif quand vous vous inscrivez sur un nouveau service. Par exemple, morgan+facebook@gmail.com pour mon compte Facebook ou morgan+netflix@gmail.com pour mon compte Netflix. Et si je trouve du spam dans ma boîte de réception envoyé à morgan+facebook@gmail.com, je saurai qu’il provient de Facebook, ou d’un tiers lié à Facebook, si je n’ai partagé cette adresse à personne d’autre, évidemment.

D’un autre côté, c’est une génératrice parfaite pour des emails temporaires. Plus besoin d’ouvrir un nouveau compte Gmail chaque fois que vous voulez tester un service ici ou là. Ajoutez simplement un + à votre adresse actuelle et le tour est joué. Vous pourrez cependant être bloqué si le service demande un autre élément unique différenciateur, comme un numéro de téléphone ou une carte de crédit.

À noter, il n’y a pas que le + qui fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser la virgule “,”. Une adresse comme morgan,hulu@gmail.com est parfaitement gérée par Gmail.

Ceci étant dit, il se peut que le service sur lequel vous voulez vous inscrire n’accepte pas les signes + ou ,. Vous pouvez alors essayer une autre astuce. Cette fois, il faut modifier la partie “gmail” de votre adresse en “googlemail” (morgan@gmail.com devient ainsi morgan@googlemail.com). Comme avec le +, utiliser googlemail au lieu de gmail fera croire au service que vous utilisez une toute nouvelle adresse, mais tout ce qui est envoyé à googlemail au lieu de gmail arrivera dans votre boîte de réception.

La technique du + n’est pas le seul moyen de protéger votre adresse Gmail du spam et des scammers. Vous pouvez utiliser un service comme “Dissimuler mon adresse email” de Apple ou DuckDuckGO pour créer des comptes factices lorsque vous vous inscrivez. Comme le +, ces comptes vont permettre de transférer tous les messages entrants vers votre compte Gmail principal et vous n’aurez ainsi jamais à exposer votre adresse principale. Utiliser morgan+bonjour@gmail.com fonctionne, mais vous révélez ainsi votre adresse principale au service. Cette technique offre une plus grande confidentialité.