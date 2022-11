Netflix prépare un “jeu PC AAA” dans son nouveau studio

Netflix préparerait un "jeu PC AAA", Preuve supplémentaire que le géant est très sérieux quant à sa branche jeu vidéo.

Les nouvelles équipes internes dédiées au jeu vidéo chez Netflix semblent avoir de grandes ambitions. Mobilgamer.biz a découvert une offre d’emploi pour un réalisateur à Los Angeles qui dirigerait le développement d’un “tout nouveau jeu PC AAA“.

Bien que de nombreux détails restent encore inconnus, cette personne devra, idéalement, avoir de l’expérience avec les jeux de tir à la première et à la troisième personne, les jeux évoluant constamment (comme Destiny 2) et le prototypage rapide sous Unreal Engine. Le candidat parfait serait aussi très à l’aise avec le multijoueur, tant en coopération qu’en compétition, et créer un monde “équivalent” à une série Netflix.

Le service de streaming met l’accent sur le fait que ce réalisateur ne sera pas retenu par les “contraintes de design” de la monétisation. En effet, comme avec les jeux Netflix existants, les achats in-app, les publicités et autres mauvaises surprises de ce genre n’existeront pas dans ce projet. Une offre pour un ingénieur en chef fait aussi référence à un “action RPG à la troisième personne”.

Les attentes sont déjà élevées. Le vice-président jeux vidéo chez Netflix, Mike Verdu, révélait le mois denrier que l’ancien réalisateur d’Overwatch, Chacko Sonny, dirige le studio de LA après avoir quitté Blizzard en 2021 et ce nouveau réalisateur devrait être déjà relativement connu dans l’industrie puisqu’il doit pouvoir justifier d'”au moins” 10 ans d’expérience. Netflix a aussi mis sur pied un studio à Helsinki et acquis plus développeurs, dont le créateur d’Oxenfree, Night School Studio.

Netflix accélère la cadence sur le développement de jeux. Et ce n’est pas pour rien. Moins de 1 % des abonnés de l’entreprise profitent des jeux mobiles proposés avec l’abonnement. De gros jeux pour d’autres plateformes ne devraient pas seulement permettre d’atteindre de nouveaux publics, mais aussi aider Netflix à bâtir sa réputation dans l’industrie.