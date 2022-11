Overwatch 2 ne bloque plus les joueurs avec un téléphone prépayé

Blizzard réactive la vérification du numéro de téléphone pour les prépayés. Les joueurs d'Overwatch 2 laissés sur la touche à cause de cela peuvent enfin jouer.

Les joueurs disposant d’un téléphone prépayé peuvent enfin jouer à Overwatch 2. Un community manager d’Activision Blizzard a annoncé ce changement il y a quelques jours, venant inversant une décision prise par excès de zèle, pourrait-on dire, pour lutter contre la triche et rendre plus difficile l’entrée sur le jeu aux nouveaux joueurs. Cette modification dans le processus a été livrée dans le dernier patch en date et est effective dès à présent.

Avant la période d’accès anticipé du jeu free-to-play, qui a démarré le 4 octobre dernier, Blizzard avait déployé un certain nombre d’outils de modération visant à empêcher la triche et le smurfing. Parmi ces outils, l’obligation de renseigner un numéro de téléphone. Le processus de vérification du numéro via SMS ne fonctionnait pas avec les prépayés, ce qui était finalement une assez bonne idée dans la mesure où les tricheurs et les trolls peuvent plus facilement obtenir un prépayé qu’un forfait traditionnel. Malheureusement, cela empêchait aussi des joueurs tout à fait légitimes d’accéder au jeu.

Les autres outils de modération de Blizzard restent actifs. Chaque joueur de Overwatch 2 doit lier un numéro de téléphone à son compte Battle.net pour pouvoir jouer, et ce numéro ne doit pas être lié à un autre compte. Il n’est pas non plus possible d’utiliser les services de VOIP, Wi-Fi, texte uniquement et téléphone internet pour vérifier le numéro, alors vous pouvez par exemple abandonner l’idée d’utiliser votre vieux numéro Google Voice, par exemple. Si vous avez déjà joué au premier Overwatch, vous n’avez pas à craindre cette vérification via SMS. Parmi les autres outils de modération en utilisation, on citera la transcription audio pour les discussions vocales et les analyses automatiques des textes transcrits.

Le lancement du premier jeu de tir à la première personne de Blizzard n’a pas été simple. En plus de laisser sur la touche les utilisateurs avec un prépayé, Blizzard avait été victime d’une grosse attaque DDoS entraînant les joueurs sur des files d’attente de plusieurs milliers d’autres impatients. Des bugs ont eu perturbé cette grande fête pendant la période d’accès anticipé, entre items et monnaie qui disparaissent, des sections qui ne se peuplaient pas et d’autres zones devenant inaccessibles. Peu après, Blizzard annonçait des cadeaux aux joueurs pour se faire pardonner.