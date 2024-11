Voici le premier écran extensible au monde capable de s’agrandir de 50%

Le premier écran extensible au monde, capable de s'agrandir de 50%, a été dévoilé - cela pourrait révolutionner le marché.

Tl;dr LG Display présente sa technologie d’écran micro-LED flexible.

Le prototype peut s’étendre jusqu’à 18 pouces et se plier.

Cette technologie pourrait révolutionner les secteurs de la mode et de la mobilité.

Une révolution technologique : l’écran flexible de LG Display

Imaginez un écran qui peut être plié, étiré et même tordu sans perdre sa fonctionnalité. C’est l’innovation que propose LG Display avec sa nouvelle technologie micro-LED. Présentée pour la première fois en septembre dernier lors de la Fashion Week de Séoul, cette technologie promet de révolutionner notre façon d’interagir avec les écrans.

Un prototype impressionnant

LG Display a récemment dévoilé un prototype de 12 pouces capable de s’étirer jusqu’à 18 pouces. L’écran peut être plié et tordu de multiples façons, offrant une gamme étendue de textures et de formes. Bien plus qu’un simple gadget, cette technologie pourrait ouvrir la voie à de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, elle pourrait être utilisée comme panneau de contrôle tactile dans une voiture, s’adaptant parfaitement à l’intérieur courbé du véhicule.

Des applications variées

Les écrans sont légers et peuvent adhérer à des surfaces courbes, comme les vêtements ou la peau. LG Display envisage donc leur utilisation dans divers secteurs tels que la mobilité, la mode ou encore l’industrie des accessoires portables. Une autre application potentielle serait l’intégration de ces écrans dans les uniformes des pompiers pour afficher des informations en temps réel, ce qui démontre la confiance de l’entreprise en la résilience de ces panneaux face à des conditions extrêmes.

Une technologie en constante évolution

Il est intéressant de noter le chemin parcouru par cette technologie en seulement quelques années. Le premier écran extensible de LG Display, présenté il y a deux ans, était nettement plus limité, ne pouvant s’étendre que de 20 % supplémentaires. Selon l’entreprise, les progrès réalisés sont dus à l’amélioration d’un matériau en silicone spécial utilisé dans les lentilles de contact et au développement d’une nouvelle structure de câblage.

Cependant, cette technologie a encore quelques limites. « La résolution des panneaux restera de 100ppi même lorsqu’ils seront étirés jusqu’à 18 pouces, une résolution plutôt faible comparée aux standards actuels », affirme LG Display. Malgré ces contraintes, les possibilités offertes par une telle flexibilité sont immenses, et il est passionnant d’imaginer les innovations qui pourraient découler de ces écrans libérés de leur rigidité.