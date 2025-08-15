Vive Eagle de HTC, une alternative élégante et innovante à Ray-Ban Meta

HTC secoue le marché des lunettes connectées avec ses Vive Eagle, plus légères et plus intelligentes.

Elles offrent la traduction vocale en temps réel dans treize langues, surpassant largement les Ray-Ban Meta.

La mise sur le marché se fera en priorité à Taïwan, sans calendrier pour les autres régions.

HTC frappe fort sur le marché des smart glasses

Sur un secteur longtemps dominé par Meta et ses fameuses lunettes connectées signées Ray-Ban, un nouvel acteur vient de bouleverser la donne. En toute discrétion, HTC a levé le voile sur ses propres lunettes intelligentes, baptisées Vive Eagle. Face à la concurrence, ce modèle se démarque immédiatement par une fiche technique solide et des choix audacieux en matière d’intelligence artificielle.

Nouvelles technologies, nouvelles ambitions

Dès les premières spécifications comparées, on note que les deux modèles — Ray-Ban Meta et HTC Vive Eagle — partagent une base technique commune : même puce Snapdragon AR1 Gen 1, capteur photo de 12 mégapixels et stockage identique (32 Go).

Pourtant, trois différences majeures apparaissent rapidement :

Batterie améliorée : avec une capacité de 235 mAh (contre 154 mAh pour Meta), la longévité s’annonce bien supérieure.

avec une capacité de 235 mAh (contre 154 mAh pour Meta), la longévité s’annonce bien supérieure. Légèreté accrue : moins de 49 grammes sur la balance pour les Vive Eagle, un détail qui compte au quotidien.

moins de 49 grammes sur la balance pour les Vive Eagle, un détail qui compte au quotidien. Soutien d’IA varié : alors que Meta mise tout sur son propre assistant, HTC ouvre la porte à Google Gemini ou ChatGPT, offrant ainsi des possibilités d’assistance multimodale plus poussées.

Autre atout notable : la capacité des Vive Eagle à assurer une traduction vocale en temps réel dans treize langues — loin devant les quatre idiomes pris en charge par Meta aujourd’hui.

Avis aux amateurs de design… et de budget conséquent

Le design transparent séduit d’emblée. Cette esthétique « techy » mais raffinée n’est pas sans rappeler certains codes chers aux fans du genre. Pourtant, cet effort visuel se paie cher : affichées à environ 520 dollars, ces lunettes coûtent bien plus que leurs rivales américaines. Petite compensation tout de même, chaque précommande inclut deux ans d’abonnement à l’offre Vive AI Plus. Détail non négligeable pour certains utilisateurs connectés.

Lancement limité : patience exigée hors Asie

Pour le moment, les plus impatients devront ronger leur frein : le lancement officiel ne concerne que Taïwan, avec une commercialisation prévue dès le 1er septembre. Aucun calendrier n’a été communiqué pour une éventuelle sortie internationale. Un vrai suspense pour ceux qui espéraient déjà arborer ces nouvelles lunettes en Europe ou aux États-Unis… Mais vu l’avance technologique affichée par HTC sur certains points clés comme l’intégration d’IA ou l’autonomie renforcée, l’attente pourrait bien valoir la peine.