Valve confie le code source de Team Fortress 2 aux moddeurs

Valve offre généreusement aux moddeurs le code source de Team Fortress 2, leur ouvrant ainsi un monde de possibilités créatives et techniques pour personnaliser et améliorer ce célèbre jeu.

Tl;dr Valve permet aux moddeurs de Team Fortress 2 de créer des jeux et expériences à partir de son code source.

Les créations, cependant, doivent être non-commerciales et disponibles gratuitement.

Valve met également à jour d’autres jeux multijoueurs basés sur son ancien moteur de jeu, Source.

Valve : les clés du royaume pour les moddeurs de Team Fortress 2

Les moddeurs de Team Fortress 2 (TF2) peuvent désormais laisser libre cours à leur créativité. Valve, l’éditeur du jeu, leur donne en effet accès à son code source, leur permettant de concevoir de nouvelles expériences de jeux basées sur TF2.

Une liberté de création avec des contraintes

Valve précise cependant que ces développements doivent être non-commerciaux. Autrement dit, les moddeurs ont le droit de modifier, d’étendre ou de réécrire TF2, mais ils ne peuvent pas monétiser leurs créations. Toutes les modifications ou tout contenu basé sur le SDK (Software Development Kit) de TF2 doivent être proposés gratuitement.

Un respect de la communauté Steam Workshop

La plupart des objets en jeu ont été créés par la communauté Steam Workshop. « Pour respecter cela, nous demandons aux créateurs de mods de TF2 de continuer à respecter ce lien et de ne pas créer de mods dont le but serait de profiter des efforts des contributeurs du Workshop », a déclaré Valve.

Des mises à jour pour les autres jeux basés sur Source

Au-delà de l’ouverture du code source de TF2, Valve prévoit d’autres mises à jour pour ses autres jeux multijoueurs qui fonctionnent sur Source, son ancien moteur de jeu. Parmi les améliorations prévues, on note le support binaire 64 bits, une interface utilisateur évolutive et des corrections de prédiction pour Day of Defeat: Source, Half-Life 2: Deathmatch, Half-Life Deathmatch: Source et Counter-Strike: Source.

Il semblerait que Valve soit prêt à réduire son support officiel pour TF2, un jeu qui est en mode maintenance depuis un certain temps alors que l’entreprise se concentre sur d’autres projets.