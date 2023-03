Utilisez l’app “IDK? Decision Maker” pour vous aider à prendre de meilleures décisions

Si vous avez des difficultés à prendre des décisions au quotidien, il existe une app iOS très basique et très pratique. Mieux encore, elle est totalement gratuite et ne collecte aucune donnée !

Les gens indécis sont paralysés par les choix qu’ils doivent faire chaque jour. Je le sais parce que j’en fais partie. Mais nous ne sommes pas obligés de prendre ces décisions seuls. Aujourd’hui, l’iPhone peut aider dans le processus – et nous pouvons le rendre responsable des conséquences non désirées -.

L’app “IDK? Decision Maker“, création récente du développeur Vlad Paraschiv, est très simple : il n’y a pas de configuration initiale, d’enregistrement ou d’abonnement pour en profiter. Tout ce qu’il faut faire, c’est poser une question à l’app et cette dernière vous propose une page blanche pour vous aider à peser le pour et le contre.

Saisissez votre problème dans le champ “What is your dilemma?” et ajoutez ensuite les pour et les contre depuis l’option “Add your response”. Vous pouvez même affecter un poids à chaque argument, entre “Fort contre”, “Contre”, “Pour”, “Fort pour”. Si vous essayez de savoir si vous devez dépenser votre argent pour acheter un nouveau MacBook, vous pouvez saisir la lenteur de votre machine vieillissante comme un “Pour”, tandis que la grosse dépense à l’achat d’un nouveau MacBook est un “Fort contre”. Répétez le processus avec tous les arguments que vous avez et l’app va peser le tout pour vous donner un “score” global et afficher le résultat au-dessus de vos arguments.

Symple et efficace, votre tête vous dira merci

L’application enregistre par ailleurs toutes vos décisions dans une liste affichée sur sa page d’accueil, pour que vous puissiez y revenir à loisir, et ajouter de nouveaux arguments ou vous rappeler pourquoi vous avez pris cette décision en premier lieu.

Et si le thème par défaut est plutôt réussi, vous avez aussi la possibilité de choisir parmi trois autres thèmes, y compris un thème chien, un thème cœur ou, mon préféré, un thème donut. Étrangement, l’application vous fait “acheter” chaque thème via le système de microtransaction d’Apple, mais ceux-ci ne coûtent absolument rien.

L’application est d’ailleurs totalement gratuite à utiliser et, selon la section Confidentialité de l’app sur l’App Store, elle ne collecte aucune donnée. C’est basique, très stylé et très sympa ! Et mieux encore, cela peut vous décharger de faire des choix, laissant la machine procéder. Ceci étant dit, vous n’aurez pas besoin de IDK? Decision Maker pour vous aider à savoir si vous devez installer ou non l’app. Téléchargez-la dès maintenant sur l’App Store iOS.