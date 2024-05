Utilisez ces outils Google pour savoir si une image est réelle ou non. La firme de Mountain View fournit une boîte à outils complète pour vérifier la véracité d'une image ou d'une vidéo. Présentation.

Lorsque vous voyez une photo puissante, chargée en émotions, il peut être tentant de la prendre pour argent comptant et de vous empresser de la partager, à vos proches et amis, à vos abonnés sur les réseaux. Mais avant de faire cela, prenez un instant pour vous poser la question : cette image pourrait-elle être fausse ? Et aujourd’hui, vous n’êtes pas limité(e) à la seule utilisation de votre sens critique : Google Search offre des outils gratuits et simples à utiliser pour vérifier la véracité d’une image. Grâce à ces derniers, vous pouvez jouer les vérificateurs de faits (“fact-checkers”) et ralentir la propagation de la fausse information, à votre échelle.

Google Fact Check Explorer

Google Fact Check Explorer peut facilement être votre moteur de recherche de prédilection pour ce genre de travail. Bien que cette plateforme soit particulièrement utile pour les journalistes, n’importe qui peut s’en servir pour dissiper d’éventuels doutes concernant une image ou une vidéo. La page d’accueil liste les dernières photos et vidéos qui ont ainsi été vérifiées.

Saisissez un mot clef et Fact Check Explorer va lister toutes les photos, réelles et trafiquées, qui ont eu droit à de telles vérifications de la part de media, institutions de recherche et sites comme Snopes. Chaque image ou vidéo ainsi vérifiée est affichée à l’écran avec une évaluation donnée par l’évaluateur. Cliquez sur le lien cité pour en savoir davantage sur la vérification en question.

Vous pouvez aussi chercher par image. Sélectionnez l’icône image à côté du champ de recherche et renseignez l’URL ou envoyer l’image elle-même. Fact Check Explorer effectue une recherche d’image inversée et affiche les résultats dans le même format qu’avec une recherche par mot clef.

Les demandes de vérification doivent respecter les directives de Google pour pouvoir être incluses dans les résultats de recherche.

“À propos de cette image”

“À propos de cette image” est une fenêtre dans l’histoire de n’importe quelle image, et c’est un outil fantastique que nous n’utilisons que très peu. Servez-vous-en pour obtenir du contexte sur n’importe quelle image – réelle ou trafiquée.

Réalisez une recherche d’image Google, ou une recherche inversée, avec vos mots-clefs. Cliquez ensuite sur l’icône avec les trois petits points à côté d’une image dans les résultats de Google Images ou cliquez sur “en savoir plus sur cette page” dans l’outil À propos de ces résultats sur les résultats de recherche.

“À propos de cette image” vous dira quand l’image est apparue en ligne pour la première fois. Vous pourrez ainsi voir d’un œil plus critique une image inédite par rapport à une autre que des sites réputés utilisent depuis plus longtemps. De plus, vous pouvez savoir ce que des sources disent sur cette même image. Si l’image apparaît sur des blogs inconnus ou des contenus sociaux avec un entrain particulièrement marqué, c’est souvent signe que quelque chose cloche.

Utiliser d’autres outils

Les méthodes classiques de fact-checking restent utilisables. Une recherche d’images comme avec Google Images, Google Lens ou tout autre moteur de recherche d’image inversée comme TinEye fournit de bons résultats. TinEye détecte souvent ce que Google peut manquer, pour que vous ne fassiez pas d’erreur quand cette vérification est vraiment importante.

Enfin, n’oubliez pas le pouvoir d’une bonne vieille recherche Google ou avec un autre méthode comme Bing ou DuckDuckGo. Essayez d’utiliser des mots-clefs en lien avec le contenu de l’image, sa localisation ou l’événement.

Il existe aussi des sites d’analyse d’image comme Foto Forensics et Forensically. La boîte à outils de Google, cependant, est suffisamment performante pour le fact-checker que vous êtes certainement.

Au-delà des outils, avoir une pensée critique est votre meilleur allié, surtout lorsque vous essayez de détecter des deepfakes et autres fausses informations. Gardez toujours un œil sceptique fasse aux affirmations sensationnelles.