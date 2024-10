Unity revient en force avec le lancement de son moteur graphique Unity 6

Sans aucune redevance d'exécution, a-t-elle réussi à regagner la confiance des développeurs ?

Tl;dr Unity a dévoilé la dernière version de son moteur de jeu.

Nouvelle politique de tarification après la controverse de septembre dernier.

Intégration d’une composante d’intelligence artificielle avec le lancement de Sentis.

Unity dévoile son nouveau moteur de jeu

Unity, leader dans le développement de jeux et d’expériences interactives, a récemment dévoilé la dernière version de son moteur graphique. Cette mise à jour majeure, connue sous le nom de Unity 6, offre de nouvelles opportunités pour les développeurs.

Des fonctionnalités dédiées aux jeux multijoueurs en ligne et mobiles

Unity 6 présente de nouveaux workflows spécialement conçus pour la création de jeux multijoueurs en ligne. Plus encore, il propose davantage d’outils pour les projets destinés aux plateformes mobiles, avec notamment une prise en charge du web mobile pour les navigateurs Android et iOS. La performance de l’engine s’est également vue améliorée, en particulier dans le rendu graphique, avec l’ajout de plusieurs fonctionnalités permettant de créer des environnements plus réalistes grâce à l’éclairage global et à d’autres effets spéciaux.

Le renouveau de Unity : une tarification révisée

L’année dernière, Unity a été au centre d’une controverse suite à sa tentative de révision de sa structure de prix en septembre. Le modèle de paiement proposé prévoyait de facturer les développeurs chaque fois qu’un joueur téléchargeait leur création. Cela a suscité un tollé parmi les développeurs de jeux, en particulier dans la scène indépendante. Après un remaniement de la direction et une réduction massive de la main-d’œuvre, la société a fait marche arrière sur la plupart des changements annoncés. En septembre de cette année, le fameux droit de téléchargement a été totalement abandonné.

Sentis : l’intelligence artificielle s’invite dans le moteur de jeu

Et comme aucune annonce technologique ne serait complète sans une composante d’intelligence artificielle, la société a également lancé la dernière version de sa bibliothèque d’inférence de réseau neuronal Sentis. Cette dernière permet d’utiliser des modèles d’IA directement au sein du moteur Unity, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de jeux et d’expériences interactives.