United Airlines et Archer Aviation ouvriront une liaison de taxi aérien vers l'aéroport O’Hare de Chicago en 2025. Plus rapide, moins polluant et pas (très) chère.

Archer Aviation et United Airlines ont annoncé un partenariat qui doit normalement abouti à l’ouverture d’une ligne de taxi aérien à Chicago. Les deux entreprises prévoient de convoyer leurs passagers du centre-ville de Chicago jusqu’à l’aéroport international O’Hare à partir de 2025.

L’aéroport de Chicago est le siège de United Airlines et c’est aussi une plaque tournante pour de très nombreux passagers, ce qui en fait une plateforme de test parfaite. Par exemple, le trajet vers ou depuis O’Hare, dans la banlieue ouest de Rosemont, peut prendre entre 35 minutes et plus d’une heure, selon le trafic. Et même avec les trains surélevés de la ville, cela prend environ 45 minutes. Archer estime qu’un trajet dans l’un de ses taxis volants ne prendra que 10 minutes entre O’Hare et l’héliport en centre-ville. Ce programme sera dans un premier temps limité à cette liaison, mais les deux entreprises prévoient d’en ajouter d’autres par la suite.

Archer décrit cette future desserte aérienne comme “intéressante en termes de prix” pour les passagers, sans pour autant entrer dans les détails. Mais même si elle est d’abord réservée aux plus riches clients, ce programme est un bon point pour l’environnement. Les taxis volants de Archer utilisent des moteurs et des batteries électriques qui n’émettent rien de nocif pour la planète. “Cette nouvelle technologie excitante permettra d’aller plus loin dans la décarbonation de nos transports, nous emmenons un peu plus loin dans la lutte contre le changement climatique”, déclarait la Maire Lori Lightfoot. “Je suis ravie que les résidents de Chicago soit parmi les premiers du pays à pouvoir expérimenter ce moyen de transport innovant et pratique.”

Plus rapide, moins polluant et pas (très) cher

Ce partenariat est le dernier investissement important en date de United Airlines dans les taxis volants. L’année dernière, la compagnie avait commandé pas moins de 200 taxis volants électriques à Eve Air Mobility ; ceci faisait suite à un investissement de 10 millions de dollars dans Archer le mois précédent.

En plus des taxis (au sol) et autres services de covoiturage de Chicago, la ville dispose d’un système de transport public très robuste construit autour de trains et bus surélevés, que la Chicago Transit Authority (CTA) s’est engagée à convertir à l’électrique d’ici à 2040 – la CTA exploite déjà 23 bus électriques -. Si le planning est respecté, cette voie aérienne devrait permettre de diminuer les émissions et autres congestions de trafic, ce qui est toujours une bonne chose.