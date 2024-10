Une sombre histoire coupée des films Harry Potter aurait pu être revisitée dans Les Animaux Fantastiques 4

Le parcours de Voldemort, souvent entouré de mystère, aurait pu être exploré de manière plus approfondie dans Les Animaux Fantastiques. En revisitant cette histoire sombre, la franchise aurait pu enrichir l'univers magique tout en captivant les fans.

Tl;dr L’annulation de Les Animaux Fantastiques 4 laisse des lacunes dans l’histoire.

Les Animaux Fantastiques 4 aurait pu explorer la jeunesse de Voldemort.

Le film aurait pu renforcer le lien avec l’univers Harry Potter.

Des mystères restés dans l’ombre

Pour les fans des films Harry Potter et de la franchise Les Animaux Fantastiques, certaines parties de l’histoire demeurent inexplorées, notamment le passé de Lord Voldemort. Bien que ses actions et son ascension au pouvoir soient bien documentées dans les films, les détails de sa jeunesse, de ses influences et des événements qui ont façonné le sorcier noir manquent de développement. Cette lacune a suscité des discussions parmi les fans, qui espéraient voir des liens plus forts entre les préquelles et l’intrigue principale, enrichissant ainsi l’univers de la saga.

Une suite manquée

L’annulation des volets 4 et 5 de la franchise Les Animaux Fantastiques a laissé de nombreuses histoires inachevées. Bien que les trois premiers films aient proposé un aperçu captivant des années 1920 et 1930, avec des éléments fascinants de la lutte entre Dumbledore et Grindelwald, ils n’ont pas réussi à capturer la magie des films Harry Potter. La franchise, qui promettait de s’étendre sur cinq films, n’a pas su maintenir l’intérêt des fans, en partie en raison d’intrigues jugées parfois confuses. Cela dit, Les Animaux Fantastiques avait le potentiel d’enrichir l’univers magique en révélant des éléments narratifs oubliés, notamment ceux liés à Voldemort.

Un passé sombre révélé

Si Les Animaux Fantastiques 4 avait été réalisé, il aurait exploré les premières années de Tom Riddle à Poudlard. Ce parcours aurait pu dévoiler la transformation de Riddle en Voldemort et la dynamique complexe entre lui et Dumbledore, qui détectait déjà des signes inquiétants chez son élève. En voyant comment Riddle se laissait séduire par la magie noire, les spectateurs auraient pu mieux comprendre les racines de son mal, apportant ainsi une nouvelle profondeur à son personnage.

Un lien renforcé avec Harry Potter

En intégrant l’histoire des Gaunt, la série aurait renforcé les connexions avec Harry Potter. Les Gaunt, obsédés par la pureté de leur lignée et liés à Salazar Serpentard, ont eu une influence directe sur Voldemort, qui méprisait ses origines moldus. Explorer cette lignée, marquée par des conflits familiaux et des obsessions sombres, aurait permis de mieux saisir les motivations de Voldemort et son désir de pouvoir absolu.