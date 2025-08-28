Une série culte des années 80 s’apprête à renaître au cinéma dans un reboot événement

Série phare des années 1980, ce programme culte s’apprête à revenir sur le devant de la scène sous la forme d’un film reboot. Un projet attendu qui suscite déjà l’enthousiasme des nostalgiques et de toute une génération.

Tl;dr Reboot cinéma de K 2000 par l’équipe Cobra Kai.

par l’équipe Cobra Kai. Projet coproduit par 87North et Counterbalance Entertainment.

Date de sortie non annoncée, développement en cours.

Retour sur une icône télévisuelle des années 1980

La série culte des années 80, K 2000, va faire son retour, mais cette fois sur grand écran. Après plusieurs tentatives de relancer la franchise, un nouveau projet cinématographique vient d’être mis en chantier. Ce sont les créateurs de Cobra Kai, à savoir Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, qui orchestrent ce reboot très attendu. D’après des informations révélées par le très informé The Hollywood Reporter, le trio est actuellement en pourparlers pour écrire le scénario, tandis que Hurwitz et Schlossberg pourraient également assurer la réalisation.

L’équipe derrière le projet : gages d’expertise et d’énergie

Ces trois producteurs ne sont pas inconnus du public. Ils ont notamment redonné vie à l’univers du film culte « Karate Kid » avec la série Cobra Kai, qui a connu un succès durable sur Netflix après un lancement sur YouTube. Leur expérience commune ne s’arrête pas là : ils ont aussi collaboré sur des titres comme Blockers, ou encore la série Obliterated. De plus, avant leur implication dans l’univers des arts martiaux, Hurwitz et Schlossberg avaient réalisé les films décalés « Harold & Kumar » puis co-écrit et dirigé « American Reunion » pour Universal. Autant dire que leur expertise dans la réinvention de franchises n’est plus à démontrer.

S’ajoutent au projet deux autres figures majeures : Kelly McCormick et David Leitch, connus pour leur société 87North (proche d’Universal). Ils coproduiront via leur bannière bénéficiant d’un « first-look deal ».

Difficile d’évoquer ce retour sans rappeler les fondamentaux : diffusée sur NBC entre 1982 et 1986, la série originelle suivait les aventures de Michael Knight (incarné par David Hasselhoff) épaulé par KITT, une voiture dotée d’une intelligence artificielle logée dans une Pontiac Firebird Trans Am quasiment indestructible. Ensemble, ils combattaient le crime au sein de la Foundation for Law and Government (FLAG).

Si une tentative télévisuelle avait vu le jour avec « K 2000 2010 » en 1994, celle-ci avait été boudée par les critiques (32 % sur Rotten Tomatoes) et par le public. Depuis lors, plusieurs scripts ont circulé sans jamais aboutir à un vrai renouveau.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée concernant ce reboot cinématographique tant attendu. En attendant plus d’informations, les nostalgiques peuvent revoir toutes les saisons originales gratuitement sur Roku ou profiter de la version Blu-ray sortie cette année.

Et ensuite ?

À noter que les créateurs du futur film planchent parallèlement sur d’autres projets comme un nouvel opus de « Harold & Kumar ». Quant aux fans impatients : il faudra donc patienter encore avant d’apercevoir KITT rugir à nouveau dans nos salles obscures – mais l’équipe réunie autour du projet laisse présager une revisite énergique et fidèle à l’esprit originel.