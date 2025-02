Une séance de tatouage vire au cauchemar dans Final Destination: Bloodlines

La bande-annonce de Final Destination: Bloodlines met en scène une séance de tatouage qui vire au cauchemar absolu.

Tl;dr La franchise « Final Destination » revient avec un nouveau film.

Le film est réalisé par Zach Lipovsky et Adam B. Stein.

Tony Todd reprend son rôle de croque-mort dans le film.

Retour effrayant de Final Destination

Après plus d’une décennie d’absence, la franchise d’horreur Final Destination fait un retour terrifiant sur grand écran. Rendant célèbre ses scénarios décalés et ses décès spectaculaires, elle fait partie des franchises les plus influentes du genre. Ses films ont créé une angoisse universelle, notamment celle de changer de voie lorsque l’on suit un camion transportant des troncs d’arbres.

Final Destination : Bloodlines, un nouveau chapitre

Intitulé « Final Destination: Bloodlines », ce nouveau volet est attendu avec impatience par les fans. La réalisation de ce film a été confiée à Zach Lipovsky et Adam B. Stein, connus pour leur travail sur le film de science-fiction indépendant « Freaks » et le film en live-action « Kim Possible ».

Une équipe de réalisation innovante

Lipovsky et Stein ont su se démarquer en présentant leur projet de manière originale lors d’une réunion Zoom avec les dirigeants de New Line Cinema. Ils ont utilisé des effets spéciaux et des séquences préenregistrées pour mettre en scène leur propre mort dans l’esprit de la franchise, créant ainsi un effet de surprise et de suspense.

Un casting prometteur

Le film verra le retour du regretté Tony Todd, reprenant son rôle du croque-mort Bludworth. Il sera accompagné d’une distribution talentueuse comprenant Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana, Richard Harmon, Anna Lore, Owen Patrick Joyner, Max Lloyd-Jones, Rya Kihlstedt et Tinpo Lee. La bande-annonce du film est déjà disponible pour ceux qui souhaitent avoir un avant-goût de cette nouvelle aventure effrayante.