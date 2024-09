Une possible fuite pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Faites attention aux spoilers !

Tl;dr Le jeu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a fuité en ligne avant sa sortie.

Des images et des clips du jeu circulent déjà sur internet.

Ce n’est pas un événement rare, cela s’est produit l’année dernière avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La fuite pourrait provenir de copies de prévisualisation envoyées par Nintendo pour des critiques.

Une fuite anticipée pour le nouveau Zelda

Inattendu et déconcertant, le nouveau opus de la saga The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se retrouve en ligne, bien avant sa date officielle de sortie. Des images et des séquences du jeu destiné à la Nintendo Switch sont en effet visibles sur le web, selon les informations de Nintendo Life.

Le phénomène de la fuite en ligne

Les alarmes ont été tirées par les Youtubers Nintendo Prime et Zelda Lore. Ces derniers ont affirmé qu’un fichier ROM du jeu serait déjà accessible et que certains s’amuseraient déjà à y jouer via des émulateurs. Il est important de préciser que les plateformes populaires de téléchargement de jeux Switch piratés ne proposent pas encore de liens pour le ROM Echoes of Wisdom. Néanmoins, il est probable que ce ne soit qu’une question de temps avant que le fichier fuité ne se propage sur ces sites.

Un déjà-vu pour Nintendo

Malheureusement, ce type d’incident n’est pas une première pour Nintendo. L’année dernière, le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avait lui aussi fuité avant sa sortie officielle, mettant en lumière des combats de boss et d’autres séquences lourdes de spoilers environ deux semaines avant la date de sortie.

Origine de la fuite et conséquences possibles

Quant à l’origine de cette fuite, tout porte à croire qu’elle pourrait provenir d’une copie de prévisualisation envoyée par Nintendo pour des critiques. En effet, Echoes of Wisdom est attendu pour le 26 septembre, une période durant laquelle Nintendo a pour habitude d’envoyer des copies de ses jeux à des fins de revue. Il convient donc d’exercer une certaine prudence et d’éviter certains mots-clés sur les réseaux sociaux pour ne pas gâcher la surprise. De plus, cette fuite pourrait inciter Nintendo à être plus sélectif dans l’envoi de copies de prévisualisation de ses jeux à l’avenir.

Il serait vraiment regrettable que les fans de Zelda soient accidentellement exposés à des spoilers de Echoes of Wisdom, d’autant plus que c’est la première fois que Zelda elle-même sera le personnage principal de la série qui porte son nom.