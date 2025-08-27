Une nouvelle rassurante pour la saison 2 de la série Star Wars la plus controversée de Disney+

La série Star Wars diffusée sur Disney+, qui avait suscité des avis partagés lors de sa première saison, vient de recevoir une mise à jour prometteuse concernant sa deuxième saison, apportant de l’espoir aux fans en attente de nouveautés.

Tl;dr Pas de confirmation pour une saison 2 d’ Obi-Wan Kenobi .

. Ewan McGregor reste ouvert à un retour du personnage.

L’intrigue a évolué de Luke vers Leia.

Une saga en constante évolution

Depuis ses débuts, la franchise Star Wars s’est souvent aventurée sur le terrain du petit écran, un format qui, avouons-le, épouse assez bien sa narration épisodique. L’accueil critique réservé aux séries comme The Mandalorian, saluée pour ses épisodes autonomes, ou encore à l’ambitieux thriller politique Andor, illustre cette adéquation. En revanche, les productions plus liées au « lore » telles que The Book of Boba Fett ou la récente The Acolyte divisent davantage les fans. Au cœur de ces débats, une série revient avec insistance : Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor dans l’incertitude… et l’attente des fans

Lors d’un échange avec le public à l’occasion du Fan Expo Canada, l’acteur écossais Ewan McGregor a coupé court aux rumeurs persistantes concernant une hypothétique saison 2. « Je ne sais pas où ils en sont avec ça… Je sais que vous pensez que j’en sais plus, mais je n’ai aucune idée de leurs plans », a-t-il confié avec franchise. Si McGregor garde le mystère entier autour d’un retour possible sous les traits du légendaire Jedi, il n’exclut rien pour autant : « Je suis sûr qu’à un moment donné, ils feront autre chose avec Obi-Wan. »

Genèse mouvementée et choix scénaristiques inattendus

Initialement pensé comme un long-métrage par le réalisateur Stephen Daldry, le projet fut finalement réimaginé en mini-série sous la houlette de Deborah Chow. Cette dernière a su imposer sa vision à travers chaque épisode diffusé sur Disney+. Un point notable concerne le changement majeur de direction narrative : là où l’histoire devait au départ suivre Obi-Wan et un jeune Luke Skywalker sur Tatooine – affrontant notamment des tensions locales –, elle s’est finalement recentrée sur la relation inédite entre Obi-Wan et une jeune princesse Leia Organa.

Voici ce que révèle ce virage scénaristique selon Ewan McGregor :

L’aventure était d’abord pensée autour de Luke.

L’équipe a opté ensuite pour une dynamique entre Obi-Wan et Leia.

Ce choix inattendu apporte un souffle nouveau à la saga.

L’avenir du maître Jedi reste ouvert

Si certains fans guettent fébrilement la moindre annonce officielle, Ewan McGregor rappelle que rien n’est acté quant à son retour. Il admet néanmoins que revenir dans la peau d’Obi-Wan fut « aussi naturel que de reprendre un vieux manteau… sauf pour la voix ! ». Pour l’heure, seul l’avenir dira si nous reverrons bientôt le maître Jedi sur nos écrans — peut-être là où on ne l’attend pas.