Une mise à jour gratuite offerte par erreur sur Steam par les développeurs de « PowerWash Simulator »

Pourriez-vous faire comme si rien ne s'était passé ?

PowerWash Simulator, un jeu qui a surpris tout le monde en 2022, est de nouveau sous les feux de la rampe. Ce jeu, qui propose une expérience simple et satisfaisante qui consiste uniquement à déloger des débris collants sur divers objets, connaît un essor phénoménal. En plus du contenu supplémentaire très apprécié des joueurs, tel que le DLC pour le lavage de la voiture DeLorean, l’édition spéciale pour soutenir la recherche en santé mentale a été tout aussi plébiscitée.

Cependant, l’exceptionnel enthousiasme des gamers a été rapidement freiné par le développeur, FuturLab. À la suite d’une mise à jour, l’entreprise a lancé un DLC de navire de croisière, lors de la saison d’été 2024. Une partie des utilisateurs de Steam a immédiatement signalé l’impossibilité de jouer ce niveau.

Some of you may have noticed that we messed up our Summer Seasonal release a tiny bit. This is now fixed 💦

Due to this tiny little mishap, the Muckingham Files 4 released a little earlier than planned for Steam players

As this is Steam only (for now, sorry) please just pretend… pic.twitter.com/JxJpc7BMI7

— PowerWash Simulator (@PowerWashSim) August 1, 2024