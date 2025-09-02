Une intrigue inédite offrirait à Andrew Garfield le retour dont il rêve pour Spider-Man

Andrew Garfield, qui a marqué les fans en incarnant Spider-Man, pourrait enfin voir son rêve d’intégrer pleinement l’univers cinématographique Marvel se réaliser grâce à une intrigue inédite et spectaculaire envisagée par les studios.

Tl;dr Andrew Garfield souhaite un retour « étrange » en Spider-Man.

L’histoire du Man-Spider colle à ses envies.

Le multivers ouvre la voie à cette transformation.

Un Spider-Man « bizarre » : le vœu d’Andrew Garfield

Depuis quelques mois, l’idée d’un retour d’Andrew Garfield dans le costume de Spider-Man fait vibrer les fans. Pourtant, l’acteur britannique, qui a incarné Peter Parker pour la première fois dans The Amazing Spider-Man (2012) de Marc Webb, ne cache pas qu’il n’accepterait qu’à une condition bien particulière. Lors du Middle East Film & Comic Con en avril dernier, il a confié sur Instagram : « J’ai adoré jouer Spider-Man, j’adorerais revenir dans ce rôle, mais il faudrait que ce soit très bizarre. Quelque chose d’unique, d’inattendu. Comme ce que permet l’animation avec les films Spider-Verse. »

L’étrange Man-Spider : une histoire parfaite pour son retour ?

La volonté exprimée par Garfield de revisiter le personnage sous un angle « étrange et unique » trouve un écho inattendu dans l’univers Marvel. En 1982, lors de la série Marvel Fanfare, Peter Parker est capturé et transformé dans la Terre Sauvage par Brainchild. Résultat : il devient le redoutable Man-Spider, une version mutante et monstrueuse de lui-même — moitié homme, moitié araignée. Plus tard, cette facette bestiale réapparaît lors de l’événement Avengers Disassembled en 2004, ou encore dans la série animée culte des années 90.

L’ère du multivers : tout devient possible pour Marvel

Si autrefois un tel scénario semblait impensable à transposer à l’écran — trop extravagant peut-être —, le climat actuel de la saga super-héroïque favorise désormais toutes les audaces narratives. L’exploration du multivers, déjà amorcée avec le retour conjugué de trois générations de Spider-Men dans No Way Home, crée un terrain fertile à des versions décalées comme celle du Man-Spider. La récente apparition d’un Spider-Man à six bras dans la séquence post-générique de la saison 3 de What If…?, laisse même présager que le MCU n’exclut rien.

Garfield, acteur idéal pour un défi inédit ?

Difficile d’imaginer meilleur interprète qu’Andrew Garfield pour incarner cette métamorphose extrême. Son aisance à mêler drame et humour pourrait offrir une profondeur inédite au personnage durant cette transformation déroutante — oscillant entre vulnérabilité et bizarrerie assumée. S’il venait à prêter ses traits au Man-Spider, nul doute que cela constituerait l’une des surprises majeures du MCU des prochaines années.

Reste à savoir si ce fantasme partagé par les fans deviendra réalité… À vous d’en débattre !