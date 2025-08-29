Un maître des arts martiaux rejoint l’univers de Spider-Man dans Brand New Day

L’univers de Spider-Man s’enrichit avec l’arrivée d’une icône du cinéma d’arts martiaux dans le récit Brand New Day. Cette nouvelle recrue promet de bouleverser la dynamique du héros et d’apporter une dimension inédite à l’intrigue.

Tl;dr Jackie Chan Stunt Team supervise les scènes d’action du film.

Un récit plus réaliste et urbain pour ce Spider-Man.

Des séquences acrobatiques inédites attendues au cinéma.

Une nouvelle ère pour Spider-Man : l’expertise Jackie Chan s’invite

Dans les coulisses du prochain opus cinématographique consacré à Spider-Man, l’empreinte de la légendaire Jackie Chan Stunt Team promet déjà de marquer les esprits. C’est lors d’un entretien avec le média chinois HK01, relayé par Total Film, que Jackie Chan lui-même a confirmé sa participation. « Mon équipe tournait Spider-Man à Londres, et j’ai supervisé leurs répétitions en tant que directeur des cascades », a-t-il révélé, non sans une pointe d’enthousiasme partagée avec le réalisateur Destin Daniel Cretton.

L’action au cœur d’un récit urbain et authentique

Ce choix artistique n’est pas anodin : après avoir collaboré sur Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dont les séquences de combat – notamment celle du bus – ont largement été saluées, le duo Cretton/Chan se reforme. Le nouveau film, intitulé Spider-Man: Brand New Day, ambitionne une approche plus terre-à-terre et urbaine. Fini les effets spéciaux à outrance : ici, les rues réelles servent de décor principal et la caméra capte l’énergie brute des affrontements.

Les fans déjà conquis par des vidéos du tournage ont pu entrevoir une spectaculaire poursuite dans New York, où l’on devine un travail de chorégraphie mêlant cascades physiques et astuces traditionnelles comme le “web swinging”. Cette orientation vers le réalisme ouvre la voie à des scènes où la créativité de la Jackie Chan Stunt Team pourra s’exprimer pleinement.

L’acrobatie au service de l’homme-araignée… et au-delà

Pourquoi ce choix paraît-il si pertinent ? Tout simplement parce que l’univers du super-héros se prête parfaitement aux acrobaties spectaculaires chères à Chan. L’homme-araignée jongle depuis toujours entre esquives improbables et attaques bondissantes. Et puis, il y a ce talent unique qu’a Jackie Chan pour utiliser l’environnement – meubles, véhicules, objets inattendus – afin de transformer chaque combat en numéro millimétré, oscillant subtilement entre tension dramatique et clin d’œil comique.

On peut donc s’attendre à retrouver dans cette production :

Des combats où chaque élément du décor devient acteur.

L’utilisation inventive des accessoires quotidiens dans la mise en scène.

Une alternance entre réalisme percutant et humour visuel assumé.

Punisher, Hulk… la polyvalence à l’épreuve

Par ailleurs, ce long-métrage ne mettra pas seulement en lumière Tom Holland. On y retrouvera également le retour attendu du Punisher (Jon Bernthal) ainsi que celui de Hulk (Mark Ruffalo). Deux styles antagonistes qui devraient offrir au Jackie Chan Stunt Team un terrain d’expression idéal pour prouver sa capacité d’adaptation. Gageons que ces affrontements multiples seront orchestrés pour garantir une lisibilité optimale tout en maintenant le rythme effréné attendu par les spectateurs.

Alors que la sortie approche, l’excitation autour de ces séquences inédites ne cesse de grandir — nul doute que cette nouvelle collaboration entre Cretton, la Jackie Chan Stunt Team et les stars du Marvel Cinematic Universe marquera durablement la saga.