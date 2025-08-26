Le prochain Spider-Man pourrait reprendre pour la quatrième fois un scénario déjà exploité par le MCU

La saga Spider-Man pourrait de nouveau s’inspirer d’un scénario déjà exploité à plusieurs reprises dans l’univers cinématographique Marvel, alors que « Brand New Day » semble reprendre des éléments narratifs familiers pour le prochain volet.

Tl;dr Spider-Man affronte Hulk dans « Brand New Day ».

Le passé traumatique de Hulk revient au premier plan.

Sortie du film prévue pour juillet 2026.

Un nouveau départ pour Spider-Man

Après avoir tourné la page sur son passé dans No Way Home, Peter Parker reprend du service, mais sous une forme différente. Désormais seul, conscient que sa double vie met en danger ses proches, il choisit de s’effacer de leur mémoire, préférant l’ombre à la lumière. Avec ce choix douloureux, le voilà prêt à renouer avec sa vocation première : venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ce nouvel élan servira de toile de fond à Spider-Man: Brand New Day, attendu le 31 juillet 2026 en salles.

Des alliés et des tensions inattendues

Pour cette nouvelle aventure, l’homme-araignée ne sera pas isolé bien longtemps. Au contraire, il retrouvera sur son chemin deux figures emblématiques du Marvel Cinematic Universe: Hulk et le Punisher. Si leur présence réjouit certains fans, elle suscite aussi quelques inquiétudes. En effet, la participation de Banner, déjà mis à rude épreuve par son passé tumultueux, pourrait relancer d’anciens traumatismes.

L’ombre persistante du Hulk incontrôlable

Impossible d’oublier les épisodes où le scientifique a perdu le contrôle : du chaos orchestré par Loki à bord de l’héliporteur du S.H.I.E.L.D., jusqu’à la catastrophe semée dans les rues de Johannesburg sous l’influence de Wanda Maximoff. Au fil des ans, Bruce Banner avait pourtant appris à canaliser sa rage. Mais au sein du MCU, manipuler le colosse vert reste un levier narratif prisé des scénaristes. Dans Captain America: Brave New World, c’est ainsi qu’un autre Hulk fait surface — le président Thaddeus Ross transformé malgré lui en Red Hulk —, rappelant que l’arme peut toujours se retourner contre son créateur.

On peut dresser la liste des héros ayant affronté Hulk au cinéma :

Thor

Iron Man

Captain America

Tout porte à croire que Spider-Man s’apprête à rejoindre ce cercle très fermé.

Risque de répétition ou promesse d’audace ?

Certains redoutent que ce nouvel opus ne se contente de recycler d’anciennes formules éprouvées : antagoniste contrôlé par un ennemi (comme Scorpion), déferlante destructrice sur New York… À moins qu’un rebondissement inattendu ne vienne bousculer ce schéma déjà bien rodé. Quoi qu’il advienne, une chose est sûre : les attentes sont immenses autour de cette confrontation entre deux piliers de l’univers Marvel.