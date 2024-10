Une importante mise à niveau IA arrive bientôt sur l’App Store d’Apple

Apple prévoit une importante mise à jour axée sur l'IA pour son App Store : voici à quoi s'attendre.

Tl;dr Apple pourrait utiliser son intelligence artificielle pour résumer les avis sur l’App Store.

Le nouveau système analyserait les avis des utilisateurs pour créer un résumé.

Les résumés ne seraient visibles que lorsque l’application a un certain nombre d’avis.

Une innovation dans l’analyse des avis sur l’App Store

Apple, la multinationale américaine, envisage d’exploiter l’intelligence artificielle pour offrir un nouveau service à ses utilisateurs : la synthèse des avis sur l’App Store. La dernière version iOS 18.1 d’Apple comporte déjà plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, notamment la capacité de résumer des textes et des notifications pour une lecture facilitée.

Apple prévoit d’utiliser tous les avis des utilisateurs de l’App Store pour générer un résumé. Ce dernier mettra en évidence les commentaires les plus fréquents des clients sur chaque application et sera actualisé à chaque ajout de nouveaux avis. Cependant, le format exact de ce résumé n’est pas encore défini.

La génération de ces synthèses se fera en ligne, probablement pour des raisons de contrôle de qualité. Les développeurs pourront signaler toute synthèse qui ne représente pas fidèlement leur produit. Ces résumés n’apparaîtront que lorsque l’application aura atteint un certain nombre d’avis et seront disponibles dans des « pays sélectionnés« , sans plus de précision sur la date de lancement.

Une expérience utilisateur améliorée

Ce nouveau service pourrait s’apparenter à celui proposé par Amazon, qui offre un résumé des avis sur chaque produit. En théorie, le résumé pourrait inclure des éléments tels que les graphismes d’un jeu, le rapport qualité-prix et le nombre de publicités dans l’application, pour n’en nommer que quelques-uns.

En outre, cette fonctionnalité rendrait le choix d’une application plus facile pour les utilisateurs. Nous ne pouvons qu’espérer qu’elle deviendra réalité, car elle contribuerait à maintenir l’iPhone parmi les meilleurs smartphones disponibles sur le marché.

Plus que des résumés avec l’intelligence artificielle d’Apple

Outre les résumés, l’intelligence artificielle d’Apple apporte d’autres nouveautés. Siri a bénéficié d’une refonte visuelle et la mise à jour offre de nouvelles fonctionnalités comme Magic Eraser et Writing Tools pour améliorer la rédaction de texte. Néanmoins, certaines fonctionnalités promises, comme Genmoji, ne seront pas disponibles avant la mise à jour iOS 18.2 en décembre. Les utilisateurs de l’UE devront également patienter jusqu’à avril 2025 en raison du Digital Market Act.